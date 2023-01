Zaniolo rompe con la Roma e si dà indisponibile con la Spezia: il club pronto a venderlo subito

E’ crisi nera tra Nicolò Zaniolo e l’AS Roma. Tira aria di rottura tra il fantasista giallorosso e il club romano, con il giovane che nelle ultime ore ha addirittura rinunciato la convocazione di mister Mourinho per la trasferta di La Spezia. Una situazione gravosa, considerato come il trequartista classe ’99, sarebbe tentato da svariate opzioni di giocare all’estero, in primis per club della Premier League inglese o della Liga spagnola.

Zaniolo-Roma: l’addio sembra vicino

La Roma non lo nasconde più: Nicolò Zaniolo è diventato una pedina importante per il mercato in uscita e magari rinforzare la squadra nella prossima estate. Tra la disperazione dei tifosi giallorossi, molto legati al giocatore per la vittoria della UEFA Europa Conference League con un suo gol decisivo agli olandesi del Feyenoord, la società sembra guardare alla cassa piuttosto che agli equilibri di spogliatoio. Una dimensione dove verrebbe scavalcato anche José Mourinho, sempre più vicino a lasciare la panchina giallorossa in estate per abbracciare quella della Nazionale brasiliana in veste di Commissario Tecnico.

La fine del rapporto era nell’aria, con lo stesso Zaniolo che lo ha comunicato anche al mister portoghese. Il numero 22 infatti si è reso indisponibile per la partita con La Spezia, mettendo oggettivamente in difficoltà la squadra con questa sua scelta di reazione alle intenzioni societarie. Da Trigoria smentiscono che addirittura il giocatore abbia chiamato Mourinho, ma sappiamo come il gossip fa breccia in queste faccende, specialmente quando a lasciare la squadra è un giocatore definito “big”.

Il fantasista giallorosso verso Londra: West Ham o Tottenham?

Eppure, sentendo il Gm Tiago Pinto, Nicolò Zaniolo non avrebbe grandi offerte di mercato al momento. Da voci di corridoio vicine al dirigente, “al giocatore sarebbe interessato solo qualche club di Premier League”. Al momento, l’unica offerta concreta è arrivata da Londra, precisamente dal West Ham. Per il fantasista giallorosso sono stati offerti 30 milioni, che però l’AS Roma avrebbe subito rifiutato, adducendo la giustificazione della “mancanza di garanzie”.

Discorso diverso sempre per un altra squadra londinese: il Tottenham di Antonio Conte. Il club inglese rinforzare la squadra guidata dal mister italiano, oggi quinta in classifica, al momento fuori dalla Champions League e con 14 punti di differenza dalla capolista, ovvero l’Arsenal. L’agente di Zaniolo sta parlando con la società inglese, cosciente come il suo gioiello oggi interessi, per certo, anche allo stesso Arsenal e il Newcastle, che sta costruendo una squadra per disputare la Coppa dei Campioni il prossimo anno.