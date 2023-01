Zaniolo in vendita a 40 milioni, la Roma è pronta alla cessione: ecco dove potrebbe andare

Nicolò Zaniolo il trequartista giallorosso è in vendita al prezzo di 40 milioni. Un valore ben più basso di qualche mese fa (quando per la cessione al Milan la Roma aveva chiesto 50 milioni di euro). Qualcosa non sta andando per il verso giusto tra la società giallorossa e il giocatore che in questa prima parte del campionato sembra aver manifestato problemi tecnici ed emotivi. La novità arriva direttamente da Trigoria, dopo l’allenamento di preparazione alla trasferta a La Spezia. Nonostante il calo del trequartista ci sono squadre che gli hanno messo gli occhi addosso e sono disposte ad acquistarlo.

Quali sono le società disposte ad acquistare Zaniolo

Tottenham, West Ham e Borussia Dortmund sono le compagini che hanno dimostrato più interesse per il calciatore. E la Roma sembra intenzionata a cederlo a titolo definitivo oppure in prestito con l’obbligo di riscatto. Al momento il Tottenham sembra essere quello più interessato a Zaniolo, tanto da aver fatto un’offerta. Le due società stanno contrattando, ancora non c’è niente di definito, bisognerà aspettare e vedere se si riuscirà a trovare l’accordo.

I rapporti tra il trequartista e la società giallorossa in crisi

I rapporti tra Nicolò Zaniolo, classe 1999, e la Roma siano ormai lacerati. Il giocatore in questa stagione è sceso in campo una volta in Coppa Italia, 13 volte in campionato con un gol e 3 volte in Europa League con una rete e tre assist.

Non resta da vedere se a parte Tottenham, West Ham e Borussia Dortmund anche il Milan, che aveva manifestato grande interesse la scorsa estate, sia disposto ad investire sul giovane trequartista. Anche se dalla società rossonera arrivano notizie che fanno intendere che difficilmente sarà pronta ad effettuare calciomercato in questa fase. Chissà se effettivamente il Milan ha abbandonato l’idea di arruolare tra le sue fila il 24enne. Bisognerà aspettare e vedere nei prossimi giorni come evolverà la questione ‘Zanilo’.