Zaniolo, striscione al Colosseo nella notte: “Traditore e m***a senza onore”

Ormai è rottura completa tra l’AS Roma e il calciatore Zaniolo. E in queste ore l’ira dei tifosi è letteralmente esplosa nei confronti di quello che, in estrema sintesi, può essere considerando ormai un ex giocatore giallorosso sebbene, come sembrerebbe, da separato in casa. Sui social la ‘rabbia’ di alcuni ha trovato sfogo – in alcuni casi con parole pesantissime – in post offensivi nei suoi confronti mentre qualcuno nella notte ha appeso anche uno striscione al Colosseo dal contenuto inequivocabile: “Zaniolo traditore e m***a senza onore”.

Rabbia social dei tifosi della Roma contro Zaniolo

Dopo la rottura tra club e giocatore, confermata una volta di più anche ieri dall’allenatore José Mourinho, sui social è esplosa tutta la rabbia dei tifosi. “Saranno sei mesi di inferno“, si legge in un post. “Comincia a fa er trasloco“. E ancora: “Chi tradisce non merita perdono”. Il tutto sotto l’hashtag #Zaniolovattene che anche su Twitter sta spopolando. Altri messaggi tirano in ballo anche la mamma del calciatore: “Hai partorito un Giuda“. Ulteriori commenti incitano a non dare tregua all’ex fantasista giallorosso – che se non troverà acquirenti dovrà restare nella Capitale gioco forza almeno per altri sei mesi – “cercandolo in ogni via e in ogni ristorante di Roma“. Insomma, un clima davvero pesantissimo per chi, fino a poco tempo fa, veniva osannato come un idolo.

Zaniolo ultime news

Ma cosa si sa sulla posizione e sul possibile futuro di Zaniolo? Lo scenario più probabile, tirato in ballo anche dallo Special One ieri durante la conferenza stampa pre Napoli, è quello che il calciatore resti a Roma fuori rosa. “Da un mese ogni giorno il giocatore dice di voler andare via. Purtroppo sembra che avevo ragione io, Zaniolo resterà alla Roma, e Nicolò non fa parte del progetto Napoli. Non ne voglio più parlare“. Parole nette, di chiusura, che hanno sancito ulteriormente la rottura totale. Ricordiamo che il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e dunque la Roma, qualora il calciatore dovesse rifiutare le destinazioni proposte (come accaduto con l’offerta del Bournemouth che pure potrebbe riprendere quota nelle prossime ore), potrebbe anche perderlo a zero. Il mercato chiude fra poco più di 48 ore: e a quel punto sapremo se la soluzione per il caso Zaniolo sarà stata trovata o sei il tutto sarà rimandato all’estate.