Zaniolo resta alla Roma, ultime news sul calciatore: ‘Vuole fare causa per mobbing’

È passato solo qualche giorno da quando si parlava della vendita di Nicolò Zaniolo da parte della Roma. La società giallorossa in trattative con diverse squadre, ha deciso di rifiutare le offerte considerate irrisorie per il trequartista che si era opposto fermamente alla vendita.

Zaniolo resta, ma annuncia battaglia legale

Fino a giugno Zaniolo resterà a Trigoria seppure in rapporti tutt’altro idilliaci sia con il ct Mourinho sia con i suoi compagni di squadra, Si annunciano però tempi bui tra il calciatore e la società, visto che il primo ha deciso di procedere per le vie legali contro la società giallorossa.

L’idea di Zaniolo è di procedere per mobbing nei confronti della Roma. In quanto, dopo aver ricevuto critiche pubbliche da parte della società, ha avuto conseguenze anche con alcuni tifosi e la famiglia del calciatore ritiene dipenda dall’atteggiamento avuto dalla società. E proprio non ci sta a soprassedere. Per questo motivo la questione è stata messa in mano a un gruppo di avvocati esperti che verificherà se ci sono gli estremi per proceder per mobbing.

Mourinho ha sottolineato: “È lui che non vuole giocare”

I rapporti già tesi con la squadra non potranno certo migliorare dopo questo annuncio. Anche perché in conferenza stampa proprio Mourinho ha sottolineato che è proprio Zaniolo che “non vuole giocare da un mese, vuole andare via, mi chiede di non convocarlo”. Bisognerà però aspettare la scadenza del contratto previsto a giugno 2024, anche se con il calciomercato di luglio non è escluso che venga venduto o ceduto ad altre compagini, salvo che il giocatore decida realmente di intentare causa contro la società, nel qual caso ci sarebbe la rescissione del contratto,

Si aspetta la conferenza stampa del direttore sportivo Thiago Pinto che chiarirà meglio qual è la situazione del trequartista. Ma Zaniolo non sembra intenzionato a stare zitto, anzi, si è detto pronto a dire la sua e a difendersi contro eventuali accuse che gli dovessero essere mosse.