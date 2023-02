Roma, Zaniolo in lista Uefa, ma lui presenta un certificato medico: niente allenamenti per 30 giorni

Zaniolo è ufficialmente presente nell’elenco dei convocabili per l’Europa League. Tuttavia, per il momento resta fuori dalla faccenda e dall’intero progetto tecnico. Di fatto, i medici giallorossi hanno potuto constatare e confermare il suo forte stato di stress, e gli hanno accordato un periodo di riposo per riprendersi definitivamente.

Tifosi infuriati sotto casa di Zaniolo dopo la sconfitta con il Napoli: ‘M***a, è colpa tua’. Cori e contestazioni

Zaniolo presenta il suo certificato medico

Dunque, un vero e proprio colpo di scena quello da parte del giocatore della Roma tanto discusso in queste ultime settimane: Zaniolo. Ora, infatti, spunta anche il certificato medico che lo allontana momentaneamente dagli allenamenti prefissati dall’equipe tecnica. Lo scorso 31 gennaio, infatti, era stato inviato alla Roma un documento in cui si dichiarava che il campione è fattualmente nella non possibilità di continuare ad allenarsi, e che aveva bisogno di 30 giorni di riposo. Il motivo? Un forte stress innescato da quanto accaduto nei giorni scorsi, soprattutto a seguito del tentativo di aggressione da parte di alcuni tifosi dotto la sua dimora. Per accertare il suo disagio, proprio nella mattinata odierna, Zaniolo sarebbe stato convocato dalla società a Trigoria per potersi sottoporre ad un accertamento medico. I controlli gli danno ragione: confermano la necessità psico-fisica di un periodo di riposo. Di conseguenza, proprio nei prossimi giorni Zaniolo non si allenerà in campo assieme ai suoi compagni di divisa. Neppure individualmente. Al termine del periodo fissato, poi, il calciatore verrà sottoposto ad una ulteriore visita per poter accertare il recupero.

Zaniolo fuori dal progetto tecnico

Intanto però le cose vanno avanti. Di fatto il club della Capitale avrebbe inserito il numero 22 all’interno della lista Uefa, nonostante Zaniolo sia ufficialmente fuori, per il momento, dal progetto tecnico della squadra, in assenza di allenamenti. Ricoridamo che Zaniolo fa infatti parte dei giocatori che si sono formati in Italia, e dunque il suo inserimento ha il netto sapore di un pro forma, e non un reintegro totale e concreto. Di fatto, rimane fuori dal progetto tecnico come comunicato nei giorni scorsi.