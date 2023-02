Come sta Antonio Conte? La corsa in ospedale: ‘Va operato’, ultime news

Il mondo del calcio italiano ancora una volta è preoccupato per uno dei suoi grandi protagonisti: l’allenatore di calcio ed ex calciatore italiano nel ruolo centrocampista, attualmente tecnico del Tottenham, Antonio Conte. Dopo aver avuto un malore Conte si è sottoposto ad accertamenti medici che hanno disposto per lui il ricovero immediato perché si sottoponga a un intervento chirurgico.

La comunicazione del Tottenham sulla salute di Conte

Una notizia che ha creato grande ansia tra i fan del noto ex calciatore che ha militato nella Juventus e nell’Inter. È stata la squadra londinese del Tottenham a fornire informazioni sull’allenatore, annunciando che deve essere trasferito in un ospedale per essere sottoposto a un’operazione chirurgica urgente.

Il ct della squadra londinese già nella giornata di oggi mercoledì 1 febbraio dovrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico. Dopo una serie di accertamenti che hanno fatto seguito a un persistente dolore addominali gli è stata diagnosticata una colecistite per la quale si rende necessaria l’asportazione della cistifellea.

Tifosi in attesa di conoscere le condizioni di salute dell’allenatore

Nonostante si tratti di un intervento di routine i tantissimi appassionati di calcio sia italiani che inglesi vivono questa giornata di attesa di conoscere l’esito dell’intervento chirurgico. Antonio Conte è tra i personaggi più noti della storia del calcio italiano e non solo avendo al suo attivo la guida del Tottenham dal 2021, ma anche del Chelsea, della Juventus, del Siena, dell’Atalanta, del Bari e dell’Arezzo.

In attesa che l’ex centrocampista possa preso fare ritorno sui campi di calcio, i suoi numerosi fan pregano perché l’operazione chirurgica vada per il meglio e il tecnico azzurro possa recuperare al più presto. Nel comunicato del Tottenham la società nell’informare i tifosi su quanto sta succedendo sottolinea: “Gli auguriamo una pronta guarigione e attendiamo il suo ritorno dopo il necessario periodo di recupero”.