Musei gratis a Roma domenica 5 febbraio 2023: ecco quali e gli orari

Roma. Siete in città e volete trascorrere una domenica lontano dai pranzi con i parenti e dalle vicissitudini familiari? Non temete, anche di domenica la Capitale offre davvero numerose occasioni di svago, dove la noia sarà solamente un lontano ricordo. Per gli amanti dell’arte e della cultura in generale come farsi scappare l’occasione di visitare gratis i musei? Ecco quelli aperti a Roma domenica 5 febbraio.

I musei gratuiti a Roma domenica 5 febbraio

Come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente diversi musei e mostre della Capitale. L’iniziativa è promossa da Roma Culture, Sovraintendenza Capitolina ai beni culturali. L’ingresso è libero, necessaria prenotazione solo per i gruppi. Chi volesse dunque approfittare dell’occasione per immergersi nella cultura capitolina ha davvero l’imbarazzo della scelta. Tra i musei civici aperti troviamo: Musei Capitolini, Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia, Galleria d’Arte Moderna, Museo Civico di Zoologia, Serra Moresca di Villa Torlonia, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Baracco, Museo Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Villa di Massenzio, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura. Aperte inoltre diverse aree archeologiche capitoline come ad esempio il Circo Massimo dalle 9.30 alle 16 e i Fori Imperiali, ingresso dalla Colonna Traiana, dalle 9 alle 16.30.

Gratis anche i musei statali

Se non siete a Roma niente paura questa domenica saranno visitabili gratuitamente anche i musei statali del Lazio. Infatti, domenica 5 febbraio torna anche l’appuntamento con la ‘Domenica al museo‘, iniziativa che permette di visitare gratuitamente musei, parchi archeologici e, più in generale, luoghi della cultura statali aperti al pubblico. Le visite si svolgeranno negli orari di apertura previsti dagli istituti e nel pieno rispetto delle normative vigenti. Per tutte le ulteriori informazioni, nonché per eventuali prenotazioni delle visite è necessario consultare i siti dei singoli musei.