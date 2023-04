Music day a Roma 2023: ecco quando, dove e gli ospiti

Roma. Centinaia. Anzi, migliaia di vinili, molti rari, da collezione e introvabili. Proprio ora che sono tornati nuovamente sul trend, grazie ad una riscoperta rustica del loro sound, e stanno conquistando sempre di più anche il pubblico delle nuove generazioni, ecco arrivare un evento imperdibile. Torna, infatti, Sabato 15 e Domenica 16 aprile, dalle 10 alle 19, il “Music Day Roma”, alla sua ormai 37esima edizione.

Il Mercato dei Fiori si sposta: non più Fiera di Roma, ma Togliatti

Music day a Roma 2023: l’evento imperdibile della musica

Vinili, tanti. Ma anche cd, poster, riviste, oggettistica varia e gradi reperti dell’ambito musicale. Infine, non potevano mancare anche gli incontri con gli artisti. ”Music Day Roma” è certamente il più importante evento dedicato agli appassionati di musica di ogni epoca, in un percorso storico variegatissimo, che va dagli anni ’50 ad oggi, ricco di curiosità e testimonianze di ogni genere. Tutto pronto, insomma, per il prossimo fine settimana all’insegna della musica di ieri e di oggi. L’appuntamento è a ingresso gratuito, e sarà all’Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia.

Il programma e gli ospiti attesi nel fine settimana

Almeno 70 gli stand presenti nell’attesissima fiera, dove sarà possibile trovare una grandissima varietà di offerte, tra le quali certamente anche dischi dal valore incommensurabile, perché rari e introvabili. Inoltre, si potranno incontrare celebri personalità, direttamente dal mondo della musica e del cinema, tra i quali Irene Grandi, Mariapaola Trovajoli, Rita Marcotulli, Renato Marengo, Franco Bixio, Dario Salvatori, Maurizio Abeni e molti altri ancora.

Il programma per sabato 15

L’evento più atteso della giornata sarà quello in collaborazione con l’Associazione Figurine Forever che presenta le figurine solidali di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, nelle insolite ma sgargianti vesti di calciatori del Palermo. Subito dopo, ci sarà, alle ore 15.30, Sonor Music Editions presenta in anteprima nazionale il 45 giri in edizione limitata di 500 copie Quale appuntamento/Magic con la presenza di Eleonora Giorgi, dei Pandemonium e della figlia del Maestro, Serena Detto.

Il programma per domenica 16

Per la giornata di domenica 16, invece, a partire dalla 11,30, Cinevox Record e Cinecorriere News ricorderanno il Maestro Armando Trovajoli. Qualche ora dopo, invece, Irene Grandi incontrerà il pubblico e presenterà in anteprima nazionale “Io in Blues“.