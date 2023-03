Neve sul Monte Livata: da venerdì 3 marzo 2023 riaprono le piste da sci

Una bella notizia per gli amanti della neve e della montagna in generale. Riapriranno da domani, venerdì 3 marzo, le piste da sci di Monte Livata. Quest’ultima è l’unica stazione sciistica dell’area metropolitana di Roma Capitale e si trova a nord est della città, nel parco regionale dei Monti Simbruini. Dopo la pioggia battente di domenica scorsa che aveva lasciato poche speranze agli sciatori, nei giorni scorsi è caduta altra neve, il termometro è tornato sotto lo zero e la decisione di riaprire le piste da sci è presto spiegata.

Neve a Roma e nel Lazio a inizio marzo 2023? Le previsioni meteo

La riapertura degli impianti sul Monte Livata

Domenica scorsa gli impianti erano stati chiusi a causa della pioggia battente e delle temperature ‘calde’ che avevano ridotto il manto nevoso. Tuttavia, nei giorni scorsi i fiocchi di neve sono tornati ad imbiancare l’amata località permettendo così la riapertura degli impianti a partire da domani, 3 marzo. In particolare, ad essere fruibili saranno le piste di discesa di Monna dell’Orso e il circuito tricolore dello sci nordico a Campo dell’Osso, nonché il family park. Rispetto a quest’ultimo è però bene precisare che lo spazio tanto amato dai più piccoli e dalle loro famiglia è aperto solo il sabato e la domenica. Una notizia positiva non solo per gli amanti della montagna ma anche per gli istruttori di sci che a causa del maltempo, la scorsa domenica si sono visti costretti ad annullare le lezioni rimandando a casa gli utenti.

La neve torna ad imbiancare le piste

La neve caduta nei giorni scorsi lascia per sperare. Cconfortanti parole di Diego Cecchi, responsabile tecnico della società che gestisce gli impianti, la 2001 che afferma: ‘In due giorni sono caduti oltre 60 centimetri di neve. Il manto nevoso battuto sulle piste di discesa della Monna è di circa 40 cm, la neve è ottima per una bella sciata e questa notte il termometro è andato a meno 4 gradi. Le piste resteranno aperte tutti i giorni’.