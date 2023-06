Notte bianca dello sport 2023 a Roma: ecco quando e programma completo

In vista del 10 giugno, è tutto pronto per la Notte Bianca dello Sport 2023 a Roma. È uscito il programma delle attività, comunicato in via ufficiale da Decathlon e Sportivi per Roma. Le attività che prenderanno piede questo sabato sera, saranno tornei sportivi, esibizioni e lezioni sportive, che si svolgeranno tra le ore 22 e la mezzanotte dello stesso giorno.

La Notte Bianca dello Sport a Roma

È tutto pronto per la festa di fine anno sportivo della Capitale. Sabato 10 giugno la notte dei romani sarà animata da una maratona di attività distribuite in 20 villaggi multisportivi. L’evento è patrocinato da Coni, Cip, Sport e Salute, Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma e vedrà scendere in campo 32 associazioni e società sportive, che daranno la possibilità di provare gratuitamente 45 differenti discipline sportive.

La presentazione al Consiglio della Regione Lazio

La Notte Bianca dello Sport, presentata questa mattina nella sede del Consiglio della Regione Lazio, è promossa da Decathlon e Sportivi per Roma, associazione alla quale sono affiliate oltre 170 asd della Capitale, ponendosi l’obiettivo di avvicinare la parte di popolazione più sedentaria ad uno stile di vita attivo, dando particolare risalto agli sport inclusivi, come ad esempio il torneo organizzato dal Circolo Bocciofilo Roma Nord insieme all’associazione Il Melograno onlus.

Le attività sportive che si svolgeranno

Tra le attività più curiose si segnalano il torneo di pickleball, uno sport quasi sconosciuto in Italia ma che sta spopolando negli USA, organizzato dalla S.S. Lazio Picklebal nel campo di Decathlon Tor Vergata, e le lezioni di surf in spiaggia, al tramonto, nello stabilimento Hibiscus Beach di Ostia. Il programma completo, minuto per minuto e quartiere per quartiere, è pubblicato sul sito www.nottebiancadellosport.com.

Le piazze della Notte Bianca