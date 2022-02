Novavax, da domani via libera alle prenotazioni del nuovo vaccino nel Lazio

Novavax, da domani nel Lazio si potrà prenotare la prima e la seconda dose del nuovo vaccino anti-Covid. Sono infatti in arrivo le prime forniture anche nella nostra regione, così come assicura il Commissario Figliuolo e come afferma oggi in una nota ufficiale Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio.

La prima fornitura renderà disponibili 5 mila slot al giorno del vaccino proteico Novavax. Verrà somministrato in 15 diversi hub del Lazio, di cui 7 a Roma.

Leggi anche: Sparite le dosi Novavax per il Lazio, D’Amato: ”Non sappiamo dove siano”

Vaccino proteico Novavax: come funziona

Il vaccino Novavax viene somministrato in due soli dosi (ciclo primario) a distanza di 21 giorni una dall’altra. Ogni dose è da 0,5 ml e contiene 5 microgrammi della proteina Spike di Sars-CoV-2 con adiuvante Matrix-M. Anche questo vaccino viene somministrato nella zona deltoide del braccio. Al momento non ci sono molti studi sugli effetti che il vaccino può avere sulle donne in gravidanza: viene riportato che gli studi «sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrio-fetale, parto o sviluppo postnatale». Questo significa che il vaccino in caso di gravidanza è da somministrare «solo quando i potenziali benefici superano i potenziali rischi per la madre e per il feto».

Novavax, come prenotare

Per prenotare basterà andare sul sito della Regione Lazio, inserire i propri dati anagrafici e il numero della propria tessera sanitaria e poi scegliere l’hub dove andare a fare il vaccino. Come per gli altri tipi di sieri, si potrà scegliere la data disponibile. Verrà poi inviato dal sistema una mail e un SMS di conferma.