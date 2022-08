Nunzia Schilirò, la poliziotta no vax si candida con Paragone e ItalExit

Nunzia Alessandra Schilirò si candida con ItalExit di Gianluigi Paragone. Ad annunciarlo la stessa poliziotta in un video su Youtube in cui spiega le ragioni della sua scelta e annuncia che farà parte del movimento del senatore eletto nel 2018 con il Movimento Cinque Stelle.

Chi è Nunzia Schilirò

La Schilirò, di origini catanesi, ha diretto per quattro anni la Quarta sezione della Squadra Mobile di Roma. Era impegnata soprattutto sul fronte dei reati sessuali. A fine 2021 però è salita sul palco di piazza San Giovanni protestando contro il green pass dichiarandolo “illegittimo” e proclamando la sua contrarietà al Governo Draghi. Affermazioni che le costarono un procedimento disciplinare e la successiva sospensione.

Il video su Youtube e la candidatura con ItalExit

“In tanti mi avete chiesto di candidarmi. Mai mi sarei sognata di fare politica, ma in questi due anni ho capito tantissime cose, per questo sono arriva alla conclusione di candidarmi”, afferma la Schilirò in un video caricato su youtube.

“Mi sarebbe piaciuto che ci potesse essere un unico partito-movimento che raggruppasse tutti coloro che si sono opposti alle violazioni dei diritti fondamentali. Ma così non è stato. E l’alternativa qual è? Rimanere a piangere sul divano? Non andare al voto e regalare il Paese a chi lo ha ridotto in queste condizioni? Io credo che non esista un destino, tutto dipende da noi, noi possiamo cambiare cose”, aggiunge.

“Attualmente percepisco soltanto metà del mio stipendio” rivela, sottolineando di non sapere “quale metodo utilizzeranno per distruggermi, se la macchina del fango o la totale indifferenza”. “Ma nel mio vocabolario è assente la parola arrendersi. Riappropriamoci del nostro paese, dei nostri diritti, del nostro potere”, conclude.

