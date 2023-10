Nuova Ztl Roma, proroga per gli euro 3 benzina e la novità move-in

“La rimodulazione della delibera sulla Ztl Fascia Verde prevede di definire un piano con una validità annuale da novembre 23 a novembre 24 che consente di eliminare il divieto per euro 4 diesel, posticipandolo agli anni successivi sulla base di un ulteriore monitoraggio. Restano invece in vigore i divieti preesistenti”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo in Aula Giulio Cesare al Consiglio straordinario sulla Ztl Fascia Verde. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Nuova Ztl a Roma, le parole del sindaco Gualtieri

“In secondo luogo – ha aggiunto – consente l’ingresso ai veicoli Gpl monofuel e bifuel, importante per coloro che non possono permettersi di acquistare una nuova auto ma possono realizzare un intervento a costi inferiori per poter circolare liberamente. In terzo luogo – ha proseguito Gualtieri – si permette a chi non fa la modifica a Gpl e, ricade nelle categorie che non possono entrare, 60 giornate libere di accesso oltre alle 52 domeniche”.

In cosa consiste la novità move-in

“In quarto luogo – ha spiegato ancora Gualtieri – si offre la possibilità di installare il sistema move-in che consente di avere un certo numero di chilometri che si possono circolare in fascia verde, a seconda della cilindrata e della vetustà del veicolo stesso. Il sistema move-in, già adottato in altre città italiane, permette l’assegnazione a determinate categorie di utenti di un plafond di chilometri, o in alternativa avere un numero definito di accessi liberi. Così non si obbliga un ampio unico di utenti che dell’auto fanno uso saltuario a cambiarla, e si incentiva l’uso del trasporto pubblico tenendo sotto controllo l’inquinamento”.

“Per rendere operative queste innovazioni, i varchi e il move in, servono sistemi di controllo tecnologico avanzati e operativi – ha concluso Gualtieri – Per questo l’attivazione dei varchi ai fini delle sanzioni avverrà tra diversi mesi, quando questi meccanismi saranno impiantati e quando tutti i cittadini avranno la possibilità del move in o il monitoraggio degli accessi. Al momento dunque i varchi, che dovranno essere ancora completati, avranno solo una funzione di monitoraggio”.