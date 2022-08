Omicidio in provincia di Viterbo: pregiudicato ucciso a colpi di pistola

Attimi di paura questa mattina a Viterbo quando un uomo — un 58enne pregiudicato — è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Attualmente in corso le indagini da parte de carabinieri per far luce sui contorni della vicenda.

Omicidio a Viterbo: i fatti

I fatti sono avvenuti oggi, 7 agosto, poco dopo le 8 di questa mattina nelle campagne di Soriano nel Cimino. Qui un uomo di 58 anni pregiudicato è stato ucciso con colpi di arma da fuoco non lontano dalla sua abitazione. Una vicenda dai contorni pochi chiari, sulla quale le forze dell’ordine stanno attualmente indagando.

Le indagini

Le serrate indagini, condotte dai Carabinieri di Viterbo e coordinate dalla Procura, mirano a fare luce sulla dinamica e sulle cause dell’omicidio, senza tralasciare nessuna ipotesi investigativa. Per il proseguo delle indagini si riveleranno importanti anche i risultati dell’autopsia che sarà eseguita nei prossimi giorni.