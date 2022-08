Tentato omicidio a Roma, accoltella il ‘rivale’: arrestato 35enne

Prima l’ha accoltellato all’uscita dell’ascensore della sua abitazione, al Quarticciolo, in via Locorotondo, poi ha cercato di fuggire e di non farsi ‘beccare’ dalla Polizia. Senza riuscirci perché la sua fuga è stata breve: l’aggressore, infatti, ieri pomeriggio è stato fermato, poi arrestato per tentato omicidio.

Accoltellamento al Quarticciolo

La vittima, un italiano di 39 anni, ieri pomeriggio è stato aggredito e accoltellato all’uscita dell’ascensore di casa. È stato colpito con i fendenti, ha ‘ricevuto’ varie coltellate all’addome e ha riportato diversi tagli alle braccia: ora, infatti, è in condizioni critiche in ospedale. Prima è stato portato al Policlinico Casilino, poi all’Umberto I dove ora i medici stanno tentando il possibile per salvargli la vita.

Chi è l’aggressore

Quasi immediatamente, subito dopo l’episodio di violenza, gli agenti di Polizia hanno rintracciato l’aggressore, che nel frattempo si era nascosto e si era disfatto dell’arma utilizzata, un coltello da cucina. L’hanno fermato, poi arrestato per tentato omicidio: si tratta di un uomo italiano, classe 1987. Ora, però, le indagini sono in corso e non si esclude nessuna pista, neppure la ‘vendetta’ legata a motivi personali o passionali.