Ostia-Fiumicino, al via i lavori sui viadotti: ecco quando

Stabilito dall’Anas il cronoprogramma della demolizione e della ricostruzione della coppia di viadotti paralleli che collegano Ostia all‘aeroporto di Fiumicino. I lavori non mancheranno di avere conseguenze sulla mobilità ed in particolare, per trenta mesi tutti i veicoli viaggeranno su un’unica corsia per senso di marcia. Le attività verranno eseguite su un viadotto alla volta subito dopo le festività di Pasqua per circa trenta mesi complessivi. Ecco cosa serve sapere.

Cosa sapere in vista dei lavori sui viadotti che collegano Ostia a Fiumicino

Diffusa da AdR Aeroporti di Roma una comunicazione ai dipendenti per rendere noto la data di inizio dei lavori per la demolizione prima e la ricostruzione poi dei viadotti che collegano l’aeroporto di Fiumicino ad Ostia. Prossima l’ordinanza da parte di Anas con la quale verrà definito il cronoprogramma dei lavori. Quest’ultimi inizieranno il prossimo 18 aprile e dunque, subito dopo le imminente festività di Pasqua. I lavori riguarderanno una viadotto per volta e secondo i tecnici Anas serviranno 45 giorni per il posizionamento delle barriere e della segnaletica. In seguito, sono previsti ulteriori 45 giorni di tempo per la demolizione di pilastri e piano stradale di uno dei due viadotti. Ancora, altri dodici mesi saranno poi necessari per la ricostruzione.

I mezzi pesanti

Analogo discorso, con le medesime tempistiche, varrà per il viadotto parallelo. Tuttavia, nel frattempo, resterà aperta la carreggiata che collega l’aeroporto con Ostia. A doppio senso, potranno accedervi solo mezzi con un peso inferiore alle 3,5 tonnellate. I mezzi più pesante dovranno invece passare da Fiumicino paese. Complessivamente, la tempistica dell’intervento è pari a trenta mesi. Attualmente, nessuna comunicazione è arrivata dall’amministrazione del Comune di Fiumicino e restano, dunque, aperte le domande su cosa potrà accadere per i mezzi pesanti sull’unica via di collegamento tra le due sponde del Tevere.