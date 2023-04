Ostia senza luce venerdì 14 aprile 2023: ecco dove e a che ora

Ostia senza luce domani, venerdì 14 aprile. La mancanza di elettricità nella cittadina lidense è da ricercarsi nell’urgente svolgimento di alcuni lavori di manutenzione agli impianti così da migliorarne lo stato del servizio che poi viene reso ai cittadini. La fornitura di energia elettrica verrà interrotta per 7 ore e riguarderà diverse vie cittadine. Ecco cosa serve sapere.

Lavori di manutenzione a Civitavecchia, stop all’acqua il 18 ottobre: le zone interessate

Le zone interessate dall’interruzione di energia elettrica

Per lavori urgenti di manutenzione degli impianti, domani, venerdì 14 aprile, ad Ostia mancherà la corrente per sette ore. L’interruzione riguarderà alcune strade del quadrante di Ponente della città. I lavori che hanno come fine quello di garantire ai cittadini un servizio migliore verranno effettuati dalle 9 del mattino e fino alle 16.30. Come già detto, le operazioni di manutenzione degli impianti caratterizzeranno alcune strade della cittadina lidense, ecco il dettaglio delle arterie cittadine interessate dall’interruzione di energia elettrica prevista per domani:

Via delle Zattere dal civico 22 al civico 38 e dal 43 al 71, più il civico 11;

dal civico 22 al civico 38 e dal 43 al 71, più il civico 11; Via Umberto Bucci dal civico 2 al civico 24;

dal civico 2 al civico 24; Viale delle Repubbliche Marinare dal civico 28 al civico 34 e dal civico 7 al civico 13;

dal civico 28 al civico 34 e dal civico 7 al civico 13; Via delle Nereidi al civico 35;

al civico 35; Via Domenico Bonamico dal civico 1 al civico 5 e dal civico 4 al civico 8.

Le raccomandazioni

L’interruzione dell’energia elettrica presso le aree indicate durerà 7 ore, dalle 9 del mattino fino alle 16.30 del pomeriggio. Tuttavia, è bene tenere a mente che nel lasso di tempo indicato il servizio potrà essere temporaneamente riattivato ed anche più di una volta al fine di verificare il corretto funzionamento degli impianti oggetto di manutenzione. Inoltre, come spesso accade in questi casi, è necessario ricordarsi di non usare gli ascensori nonché di staccare, provvisoriamente, dalle prese tutti gli apparecchi elettrici per impedire un loro, eventuale, danneggiamento in relazione alla mancanza di elettricità che domani caratterizzerà la cittadina lidense.