Diramazione Roma Nord, al via i lavori di manutenzione: chiuso uno svincolo. Il dettaglio

Al via i lavori sulla Diramazione Roma Nord D18, che comporteranno una provvisoria modifica del comportamento del traffico, con la conseguente chiusura anche di uno svincolo. Si tratta di opere necessarie di manutenzione che avranno ripercussioni sulla viabilità, e di conseguenza molto meglio rimanere informati sulle eventuali chiusure e deviazioni così da evitare brutte sorprese durante il viaggio, soprattutto se si transita per lavoro, dove il tempo è davvero di vitale importanza. Ecco allora tutte le informazioni in merito per poter affrontare i blocchi: di cosa si tratta e in quale fascia oraria si svolgeranno.

Come anticipato, si tratta di lavori utili alla manutenzione che comporteranno cambiamenti nella viabilità. Le opere partono dalla necessità di portare a termine il ripristino del sottovia “Ferrovia Roma-Firenze-Salaria”, con conseguente chiusura dello svincolo di Settebagni, in entrata verso Roma/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare). La durata dei lavori e degli interventi si spalmerà su di un totale di 6 giorni, e i lavori si svolgeranno nelle seguenti fasce orarie:

Quattro notti di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio, con orario 21-5

Due notti di venerdì 20 e sabato 21 gennaio, con orario 22-5, quindi tutto in fascia notturna

L’alternativa di viaggio, al fine di ovviare le comprensibili problematiche per i viaggiatori che incapperanno nei lavori, è quella di percorrere la Strada Statale 4 Salaria verso Roma e seguire le indicazioni per il Raccordo Anulare. Oppure, attivare il navigatore Google Maps, che segnalerà automaticamente le chiusure e vi proporrà il percorso alternativo.

