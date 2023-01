Lavori sulla Roma-Fiumicino, chiude lo svincolo dell’A91: ecco quando e a che ora

I lavori continuano e non si fermano sulla A91 Roma Fiumicino: lo svincolo dell’ A91, con provenienza Fiumicino che si immette sull’A12 Roma Civitavecchia, sarà chiuso per lavori durane l’orario notturno. Ma quando partiranno i lavori? E in quali orari di preciso avverrà la chiusura del tratto interessato. Diamo uno sguardo nel dettaglio alle informazioni utili.

Lavori sulla Roma-Fiumicino: orari e tratti interessati

Anzitutto, diciamo he il tutto avverrà per poter eseguire lavori di ispezioni sul viadotto denominato “A91Fiumicino” chiuso lo svincolo dell’a91 con provenienza Fiumicino immette sull’a12 Roma Civitavecchia. Le operazioni e i lavori avverranno, come anticipato, durante l’orario notturno, nella seguente fascia oraria:

Dalle ore 22 del 17 gennaio alle ore 5 del 18 gennaio

L’alternativa, per svincolarsi dal disagio che può essere rappresentato dalla chiusura del tratto stradale in questione, è quella di proseguire sull’autostrada A91 Roma Fiumicino , uscire allo svincolo “Nuova fiera di Roma”, e successivamente riprendere l’autostrada A91 Roma Fiumicino in direzione fiumicino Aeroporto e immettersi sull’A12 Roma Civitavecchia. I lavori, ad ogni modo, dovrebbero essere segnalati dai sistemi di navigazione, come Google Maps e Waze, e quindi il percorso alternativo risulterà direttamente consultabile sulle mappe digitali, in caso di scarsa dimestichezza con le strade di percorrenza.

Altri lavori ed operazioni sulla Roma-Fiumicino

Ad ogni modo, sono al momento in corso sulla Roma-Fiumicino modifiche alla viabilità fino al 31 gennaio. Si tratta, in questo caso, di avori di manutenzione del verde su18 chilometri della Roma Fiumicino. Anche questi ultimi interventi si svolgeranno durante gli orari notturni, per evitare ripercussioni sul traffico e transito giornaliero di persone. A partire dalle ore 21.00, però, ci saranno modifiche alla viabilità sul tratto che va dal chilometro 1,100 e fino all’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci.

Manutenzione segnaletica orizzontale

Ma non è tutto. I lavori continuano anche su altri fronti, soprattutto per ripassare la segnaletica orizzontale dal 7 novembre al 31 gennaio 2023, il tratto interessato è sempre lo stesso, dal km 1+100 al km 18+463 (aeroporto), anche in questo caso nella fascia 21-6, orario che non dovrebbe compromettere più di tanto il traffico.

Manutenzione condotte idriche a Fiumicino

Ancora, sempre a Fiumicino, dalla giornata di ieri, ci sono in corso interventi per la manutenzione delle condotte idriche. Le operazioni e i lavori dureranno per 15 ore circa, dalle 9 di mattina alle 23.59 di mercoledì prossimo, 18 gennaio, con cittadini di diverse zone che si ritroveranno ad affrontare durante i lavori la totale mancanza d’acqua. Le zone interessate saranno quelle di Fregene, Focene e Maccarese.