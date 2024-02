Ostia, vende sui social pc e tv rotte: una volta a casa scoprono la truffa

Offerte a prezzi stracciati, prodotti hi-tech ed elettrodomestici: gli acquirenti, una volta presi accordi con il venditore, si sono ritrovati con un pungo di mosche. Diverse le vittime a Ostia.

Fingeva di dover traslocare, facendo lo “svuotatutto” della roba in casa, per poi truffare gli acquirenti interessati ad acquistarli. È la vicenda che ha accomunato diverse persone a Ostia, dove almeno due persone sono state raggirate per aver acquistato prodotti difettosi o, nei casi peggiori, del tutto inesistenti. Il responsabile ha approfittato dei marketplace online come canali di vendita per liberarsi di televisori, playstation e anche piccoli elettrodomestici come friggitrici, aspirapolvere, computer, lettori dvd e persino mountain bike. Oggetti che si offriva di consegnare direttamente agli interessati, poi puntualmente delusi.

Rivendeva roba usata ma difettosa a Ostia: diverse persone truffate

Il metodo utilizzato dal truffatore era collaudato. Inserzioni online, anche su diversi marketplace, con la scusa di un trasloco immediato, in una casa più piccola. Gli interessati lo contattavano, mettendosi d’accordo sullo scambio, che avveniva nelle strade di Ostia Ponente. Per almeno due persone questa strategia è andata in porto, cinque invece hanno desistito. L’intuito ha dato loro ragione.

I due acquirenti infatti, dopo aver scambiato gli oggetti in via dei Velieri, si sono ritrovati con oggetti rotti. È la storia che per esempio ha raccontato a Il Messaggero una vittima. Nel suo caso, si era reso disponibile per un Samsung bianco ma il televisore non era funzionante. Chi ha incontrato il truffatore di Ostia afferma si tratti di un soggetto alto circa un metro e ottanta, riccio, occhi marroni e sui 30 anni. Alcune persone, cadute nella sua trappola, hanno avuto indietro anche soldi falsi o ricevuto merce infilata nelle scatole dei pannolini per bambini. Secondo il legale Guido Pascucci, che sta assistendo alcune delle vittime, la cosa migliore è sporgere subito denuncia alle Forze dell’Ordine.

Il punto è che chi ha tentato di ricontattarlo, ha visto un muro: il truffatore ha infatti chiuso i rispettivi profili di vendita sui marketplace, dove si era precedentemente accordato con gli acquirenti, ma sembra che l’uomo abbia iniziato a pubblicare offerte di vendita anche fuori da Ostia, anche sulle pagine social dedicate a Fiumicino.