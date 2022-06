Paura per una 25enne: derubata in strada e aggredita con spray urticante

Momenti di paura per una giovane donna romena di 25 anni, aggredita e derubata lo scorso 1 giugno in via Palmiro Togliatti. L’aggressione e la rapina si sono consumate in strada e la donna è stata poi soccorsa dal personale del 118 e portata al pronto soccorso dell’ospedale Casilino per tutte le cure del caso.

25enne aggredita e derubata sulla Togliatti: cosa è successo

Come anticipato, l’aggressione è avvenuta intorno alle 22.20 del 1 giugno al civico 581 di via Palmiro Togliatti. Qui la 25enne è stata avvicinata da una macchina di colore scuro, al cui interno c’erano due persone che dopo averla picchiata e strattonata l’hanno stordita con uno spray urticante.

Come se questo non fosse sufficiente, nel mentre è giunta una terza persona che ho rubata la borsa della giovane. Al suo interno oltre ai documenti c’erano 300€. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia di Stato che stanno attualmente conducendo le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.