Pigneto, 53enne aggredita e derubata: caccia a due uomini

Notte di paura, al Pigneto per una 53 anni accerchiata alle 3 da due uomini che l’hanno bloccata per strapparle la borsetta.

Leggi anche: Pigneto, le rubano il portafogli mentre scarica la spesa: arrestati

La vittima soccorsa dall’ambulanza

E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per prestare soccorso alla vittima dell’agguato. La donna versava probabilmente in stato di choc.

Le indagini della Polizia

Intanto la Polizia intervenuta ha dato immediatamente il via alle indagini. Non si esclude che possano aver acquisito video di sorveglianza di attività presenti in zona. Oltre naturalmente il racconto e le descrizioni rese dalla 53enne. Ma sullo sviluppo delle attività investigative, al momento vige il massimo riserbo.

Leggi anche: Roma, anziana trovata morta in casa: forse una rapina