Platinette colpito da ictus: come sta Mauro Coruzzi

Platinette, Mauro Coruzzi, ha avuto un ictus negli ultimi giorni e le sue condizioni non sembrano essere delle migliori. Precisamente il fatto è accaduto lo scorso martedì 14 marzo 2023. A darne notizia è stato il suo agente, in una nota in cui si spiega che “fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”.

Chi è Mauro Coruzzi in arte Platinette

Mauro Coruzzi nasce a Langhirano nel 1955, è uno dei personaggi più famosi ed eccentrici del panorama italiano: conduttore radiofonico e tv, personaggio televisivo, cantante, attore e doppiatore. Mauro Coruzzi è stato lanciato con il nome di ‘Platinette’ proprio dal Maurizio Costanzo show. Tanti gli show di successo e i programmi radio che ci hanno accompagnato negli anni, come ad esempio il famoso Platinissima su Radio Deejay. Platinette ha preso parte anche a diversi programmi tv come ospite, giudice e opinionista. Ma non è tutto, perché Mauro Coruzzi, durate il corso della sua brillante carriera, ha anche pubblicato alcuni libri e inciso dischi, partecipando due volte al Festival di Sanremo. Le sue recenti apparizioni televisive risalgono a qualche settimana fa, quando aveva deciso di rendere omaggio pubblicamente a a Maurizio Costanzo, morto lo scorso 24 febbraio.

Cos’è l’ictus ischemico

Si tratta della forma più frequente di ictus, e viene causato dall’ostruzione dell’arteria che porta il sangue ossigenato al cervello, a sua volta generato dalla formazione di coaguli di sangue. In sostanza, l’ictus ischemico che ha colpito di recente Platinette si verifica quando una delle arterie che porta sangue al cervello si rompe o perde sangue. Di tale fenomeno, esiste anche una specie di variante, transitoria, nota come TIA, o mini ictus, in cui l’interruzione è di natura temporanea, e in genere non provoca conseguenze permanenti e di lungo periodo.

(Foto in copertina di laurabarenghi – Instagram)