TvTalk, ospiti e anticipazioni puntata di sabato 26 marzo 2022

TvTalk: tutto è pronto, sta finalmente per iniziare la puntata di oggi, 26 marzo 2022. Tanti gli ospiti nel programma di Massimo Bernardini. Di cosa si parlerà? Chi interverrà? E’ presto detto, scopriamo insieme qualche anticipazione sul programma che andrà in onda puntuale come sempre dalle 15.00 alle 16.30 su Rai 3.

TvTalk: ospiti di oggi

Per prima cosa, tra gli ospiti di oggi c’è Lunetta Savino: si tratta del volto dell’avvocato Marina Battaglia, protagonista della serie in onda su Rai 1, “Studio Battaglia”. Sicuramente ci scapperà qualche notizia interessante e anche delle anticipazioni sulle prossime puntante. Oltre a lei, sarà ospite del programma, proprio nella stessa puntata, anche Enrico Bartolino.

Gianlugi Nuzzi e molti altri

Ma non sono finiti qui i partecipanti: Massimo Bernardini ospiterà anche Nino Formicola, il comico che insieme all’ormai scomparso Andrea Brambilla componeva il duo Zuzzurro e Gaspare. Ma alla lista si aggiunge anche Gigi Marzullo, Platinette (all’anagrafe Mauro Coluzzi), i giornalisti Claudia Rossi, Giorgia Rombolà, Beatrice Dondi, Francesco Canino e Gianlugi Nuzzi, tra l’altro conduttore di Quarto Grado. Manca pochissimo all’inizio della puntata: non resta che accomodarsi sul divano e attendere le 15.00!

