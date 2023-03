Il Policlinico Gemelli è il primo in Italia: assistenza ai pazienti e ricerca le chiavi del successo

Roma ha un altro primato, e questa volta riguarda la sanità. Si tratta del primo ospedale italiano e il trentottesimo al mondo: parliamo del policlinico universitario Agostino Gemelli, il più grande della Capitale e, a quanto pare, anche il migliore della nazione. Una presentazione, insomma, di tutto rispetto per il presidio ospedaliero da sempre un’eccellenza per il territorio e un esempio anche in Europa.

La classifica mondiale dei migliori ospedali secondo Newsweek

Ad affermare tale primato è l’autorevole rivista internazionale Newsweek che, come ogni anno, fa una classifica denominata “World’s best hospitals”, cioè quella riservata alle corsie d’eccellenza, che dimostrano di avere la migliore risposta rispetto alle esigenze sanitarie e alle nuove sfide della medicina contemporanea. All’interno dello studio stilato, sono stati inseriti ben 2.300 ospedali di 28 Paesi, tutti scandagliati per cercare di capire il loro livello di qualità ovviamente in base a dei parametri ben precisi e rigorosi.

In cima alla classifica mondiale

Sulla vetta più alta, l’eccellenza assoluta è rappresentata da tre ospedali statunitensi noti soprattutto anche per l’enorme impegno messo nella ricerca scientifica che viene effettuati tra i suoi reparti, un mix perfetto di efficienza e sviluppo: a Mayo Clinic di Rochester, la Cleveland Clinic e il Massachussetts General Hospital di Boston. Per ritornare nel nostro continente, bisogna scendere la classifica, ma di poco, perché il primo ospedale europeo a fare la sua comparsa si trova al sesto posto, ed è il Karolinska Institutet di Solna, in Svezia. Continuando a scendere troviamo il Charité di Berlino e il Pitié Salpetrière di Parigi.

Policlinico Gemelli primo in Italia ed esempio internazionale

Restringendo il campo, invece, a casa nostra, il primo ospedale italiano è il Policlinico Gemelli. Una struttura tutta romana che, attraverso gli anni, ha fatto dell’assistenza ai pazienti il suo principale punto di forza. La struttura, presente nel quartiere Trionfale, è riuscita a confermare ancora una volta il suo ruolo di leader a livello italiano e internazionale, il cui modello e approccio viene spesso preso come punto di riferimento.

Le altre eccellenze italiane

Passando, invece, agli altri presidi italiani, il secondo ospedale italiano si trova, nella classifica generale, alla sessantesima posizione: è il Grande ospedale metropolitano Niguarda di Milano. Qualche posto più in là, invece, al sessantaquattresimo posto un’altra struttura lombarda: il San Raffaele-Gruppo San Donato. Subito dopo, c’è anche il Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna.