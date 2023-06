Pomezia celebra la Festa della Repubblica, il sindaco: “Un’importante pagina di storia”

La giornata ha avuto inizio alle ore 10.00 presso i giardini Petrucci, con la deposizione della corona al monumento dei caduti. Al termine della cerimonia, i trombettisti “corridori” dal cappello piumato della fanfara dei bersaglieri “Intercomunale Ladispoli-Cerveteri” hanno accompagnato i presenti in piazza Indipendenza, dove il Sindaco Veronica Felici, dopo i saluti, ha omaggiato i giovani presenti con una copia della Costituzione italiana. In piazza presenti anche la banda folkloristica “Santa Cecilia” e le auto d’epoca del “Club Vintage Car Pomezia”. La manifestazione si è conclusa con la sfilata delle Pomezia Diamond Majorettes e con l’inno nazionale suonato dalla fanfara.

Le parole del Sindaco

“Oggi ricordiamo la lungimiranza dei nostri genitori e dei nostri nonni, che hanno fortemente voluto un Paese senza guerre, solidale e democratico – dichiara il Sindaco Veronica Felici – Una pagina importante, non solo perché con il referendum gli italiani scelsero la Repubblica come forma di governo, ma anche perché quel giorno le donne votarono per la prima volta in una consultazione politica nazionale ottenendo finalmente il diritto all’elettorato attivo e passivo grazie al quale 21 di esse furono scelte a far parte dell’Assemblea Costituente. Sono passati 77 anni dal 2 giugno del 1946 – continua il Primo Cittadino – ma i valori sui quali è stata fondata la nostra Repubblica e che ci hanno assicurato oltre 70 anni di pace sono assolutamente immutati.

Le iniziative a cui abbiamo preso parte oggi hanno dato alla collettività la possibilità di celebrare insieme la comune identità nazionale, attraverso la valorizzazione della cultura della Repubblica. Ringrazio tutti i soggetti che hanno reso possibile la riuscita di questa manifestazione: le autorità e le associazioni militari, il Generale di D.A. Alessandro De Lorenzo, i comitati di quartiere, i parroci, i consiglieri comunali, la fanfara di Ladispoli/Cerveteri, le Pomezia Diamond Majorettes, la banda musicale “Santa Cecilia”, l’associazione Pomezia Vintage Car, i cittadini, i dirigenti che hanno partecipato, il dirigente e i dipendenti dell’Ufficio Cultura per l’organizzazione dell’evento, l’Ufficio di Segreteria del Sindaco, il Corpo di Polizia Locale”, conclude.