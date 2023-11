Pomezia, dopo i gravi incidenti posizionato l’autovelox in Via Gronchi (FOTO)

E’ stata ed è senza dubbio una delle strade più pericolose del territorio di Pomezia. Qui, negli anni passati, si sono verificati diversi gravi incidenti, alcuni purtroppo anche dall’esito mortale. Adesso però arriva un deterrente contro l’alta velocità: in via Gronchi è stato installato un autovelox.

Nei giorni scorsi erano apparsi i cartelli poi, nelle scorse ore, è arrivato l’effettivo posizionamento dello strumento che rileverà, sanzionando i trasgressori, la velocità delle vetture in transito in Via Gronchi, a Viceré. La richiesta dell’installazione dell’autovelox, lo ricordiamo, era stata avanzata dal Comune di Pomezia tempo fa (c’era ancora la Giunta Zuccalà, ndr); poi, circa un anno fa, era arrivato il via libera dalla Prefettura come confermato dall’allora Commissario Prefettizio Giancarlo Dionisi. E adesso siamo entrati nella fase conclusiva dell’iter: quella dei lavori.

Autovelox a Pomezia in Via Gronchi

L’autovelox è stato installato lungo Via Gronchi, strada come detto tristemente passata alle cronache per diversi incidenti avvenuti in passato, in corrispondenza del distributore di benzina e a breve dovrebbe entrare in funzione una volta terminata la fase di collaudo; al momento infatti, come si evince dalle foto scattate oggi (23 novembre), del nastro copre ancora la struttura. La sua inaugurazione, ad ogni modo, è davvero questioni di giorni. Questa via, sul fronte della viabilità, è a dir poco cruciale per la viabilità locale considerando che collega Torvaianica alta a Pomezia e ogni giorno viene percorsa da centinaia di automobilisti. Che da ora in avanti dovranno prestare ancora più attenzione se non vorranno incappare in sanzioni.

Altri autovelox in arrivo?

Adesso c’è da capire se il “velox” installato in Via Gronchi sarà l’unico oppure no. Ricordiamo infatti che si era parlato di posizionare altri due rilevatori elettronici della velocità, mettendoli anche in Via Giovanni di Vittorio – dove morì la 45enne nel marzo di due anni fa e teatro costante di manovre azzardate degli automobilisti – e in Via di Torvajanica Alta, ovvero gli altri due tratti rispettivamente prima e dopo Via Gronchi (in direzione mare, ndr), in egual modo ad altro rischio di incidenti. Per saperne di più non ci resta allora che attendere…