Portuense, clienti senza green pass e gioco d’azzardo sfrenato: chiuso bar

Non si ferma l’azione delle forze dell’ordine volta al rispetto delle normative per il contenimento dell’epidemia nonchè la lotta all’abusivismo e la repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Oggetto delle verifiche da parte della Polizia di Stato anche un bar sito in via Portuense, nel quale sono state riscontrate diverse irregolarità.

Leggi anche:Roma, blitz antidroga nelle periferie: il bollettino dei controlli

Chiuso per 5 giorni un bar in via Portuense

Come detto, durante un controllo all’interno di un bar in via Portuense gli agenti hanno verificato che — nonostante l’ordinanza del Sindaco che vieta l’utilizzo delle slot machine in determinati orari — il gestore continuava a tenere aperta la sala giochi con persone all’interno intente a giocare. Inoltre non veniva rispettata la normativa per la prevenzione del covid in quanto nessuno era addetto al controllo degli avventori circa il possesso o meno del “green pass”. Per queste ragioni sono state contestate 5 sanzioni amministrative per un totale di 1850 euro ed è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni.