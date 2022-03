Roma, blitz antidroga nelle periferie: il bollettino dei controlli

Roma. Controlli intensificati nelle periferie e blitz antidroga sul territorio, è ciò sui cui sono intenti da sempre i Carabinieri nella Capitale nel tentativo di arginare il fenomeno sempre più dilagante del consumo di sostanze stupefacenti. Sono 5 gli arresti nelle ultime 48 ore in diversi punti della città.

5 arresti a Roma nelle ultime 48 ore

Il primo a finire in manette è stato un 29enne originario del Gambia, senza fissa dimora e con alcuni precedenti già noti alle forze dell’ordine. Si trovava precisamente in in via Gioberti, quando i militari lo hanno colto mentre cedeva dosi di hashish ad un uomo, suo cliente, anche lui fermato e segnalato alla Prefettura. Addosso, il 29enne aveva altri 20 g della stessa sostanza e 2 g di marijuana.

Controlli a San Basilio

Controlli e blitz anche a a San Basilio, all’incrocio di via Girolamo Mechelli e via Carlo Tranfo, qui i Carabinieri hanno arrestato 3 cittadini romani, un 51enne, un 41enne e un 42enne. Complici in affari e tutti già coinvolti in precedenti reati di droga. Dopo un breve appostamento nelle zone calde del quartiere, i militari li hanno notati mentre cedevano, in concorso tra loro, dosi di cocaina e hashish a due acquirenti. Nelle tasche degli arrestati, 6 g. di hashish e 2 g. di cocaina, oltre a denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. Poco distante, ben occultate sotto ad un masso altre dosi per lo spaccio.

Tor Bella Monca, via dell’Archeologia

Infine, blitz anche a Tor Bella Monaca, a finire in manette qui un 27enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti. Era fermo dentro un’autovettura ferma in una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia. Addosso, pronte per la vendita, aveva 40 dosi di cocaina e 150 euro in contanti. Per il momento, su tutti gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.