Previsioni traffico ponte 2 giugno: a che ora e quando partire, i consigli per evitare le code

Uno dei ponti e delle ricorrenze più attese di questa primavera è certamente quella del 2 giugno, imminente ormai, il giorno della Festa della Repubblica che, quest’anno, capita a puntino proprio di venerdì: una gran bella occasione per tutti gli italiani che riusciranno a concedersi una vacanza per il prossimo weekend. Ma questo è anche sinonimo di traffico. Traffico su strade e autostrade, certamente più intenso rispetto ai giorni di ordinaria amministrazione. Ecco qualche consiglio per poter evitare il picco.

Traffico ponte 2 giugno: quando partire?

Un weekend lungo, un Ponte tutto da vivere, all’insegna del tempo libero e dei viaggi (per chi ne avrà la possibilità, ovviamente). Il traffico è davvero l’unico inconveniente di questi giorni che verranno, anche perché le previsioni parlano di circa 10 milioni di persone che si riverseranno sulle strade e si metteranno in viaggio. La domanda, ora, è soltanto una: quando partire per evitare lunghe ed interminabili code? Fanpage.it ha chiesto a Massimiliano Nigro, Responsabile Coordinamento Esercizio presso Autostrade per l’Italia qualche consiglio per i viaggiatori che intendiamo riportarvi in questo articolo, per preparavi al meglio e non incappare in brutte sorprese. Stando a quanto riportato da Autostrada per l’Italia la stima degli automobilisti che si riverseranno sulle strade, come anticipato, si aggira intorno ai 10 milioni, ma il numero potrebbe anche essere più alto.

L’esodo verso sud

Le partenze inizieranno nel tardo pomeriggio di domani, giovedì 1 giugno 2023, quando si staccherà da lavoro e si avrà il lungo weekend davanti, tutto da vivere. Un fine settimana, tra l’altro, in cui è previsto anche un meteo tendenzialmente estivo, che darà una marcia in più ai vostri viaggi. Il vettore tende proprio verso sud, dove il bel tempo, infatti, non si farà attendere, dopo settimane di pioggia e acquazzoni.

Le agevolazioni di Autostrade per favorire gli spostamenti

Al fine di favorire gli spostamenti, e in previsione delle grandi masse di automobilisti, Autostrade ha disposto la rimozione di tutti i cantieri di maggiore impatto lungo le strade dell’esodo. E poi, nelle giornata del 2 e 4 giugno, ci sarà il divieto di circolazione per quanto concerne i mezzi con massa complessiva alle 7.5 tonnellate, precisamente nelle fasce orarie dalle 7.00 alle 22.00.