Previsioni traffico Ponte 25 aprile 2023: ecco quando e a che ora partire

Con il ponte del 25 Aprile 2023, sicuramente tante persone approfitteranno di quella giornata per prendere la propria macchina e farsi una breve gita fuori porta. Le previsioni infatti sul traffico veicolare di quel giorno, secondo le stime, vedrebbe un bollino rosso per chi vuole mettersi in viaggio sui percorsi di Autostrade. Dopotutto, in Italia sono moltissimi i posti che fanno gola per una piccola gitarella, con turisti che oggi cercano anche le destinazioni meno gettonate.

Bollino rosso per il traffico dovuto al Ponte del 25 Aprile 2023

Quest’anno il 25 Aprile cadrà di martedì, con tante persone che opteranno probabilmente alla formula del weekend lungo. In tal senso, partiranno sabato 22 Aprile e torneranno la stessa sera del 25, facendosi così la vacanza del mese. Non solo quindi destinazioni vicine alle cittadine dove sono residenti, ma anche la possibilità che con optino lunghe tratte per attraversare l’Italia. In tal caso, si potrebbe parlare dei fuori sede al Nord Italia, che magari approfitteranno di queste giornate per tornare, con la macchina o il treno, presso le loro case e i loro parenti nel Mezzogiorno.

Su Autostrade, la situazione si prevede tragica. In uno scenario già appesantito dallo sciopero nazionale del 21 aprile (che toccherà anche i dipendenti di Autostrade), le congestioni dei veicoli dovrebbero partire quello stesso giorno. Turbolenta sarà anche la giornata del 22 aprile, con famiglie o persone che partiranno ufficialmente, e il ritorno previsto per il 25 Aprile. Si parte per una breve e desiderata vacanza, ma giungere a meta (ovvero all’hotel o il ritorno a casa) sarà una missione più che complessa, specie se pensiamo alle code chilometriche che potrebbero presentarsi al casello e che neanche il Telepass può risolvere del tutto. Insomma, per partire ci sarà bisogno di stringere stretti i denti: gli automobilisti dovranno fare i conti coi propri nervi, per poter trascorrere una vacanza tranquilla.