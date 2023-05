Prima prova Maturità 2023: ecco quando, tracce ed esempi

Con l’avvicinarsi di giugno, per i ragazzi inevitabilmente si accorcia il tempo che li divide dalla prima prova di Maturità. Per tutti ci sarà la famosa prova d’italiano, che vedrà le tracce scelte direttamente dal Ministero dell’Istruzione. Varie tematiche da trattare per gli studenti, che dovranno scegliere una sola traccia tra le tante: in questo caso, quella più consona e nelle loro corde, così da garantirsi un voto alto al primo step dell’esame di fine anno.

La prima prova di Maturità

Risulta tra le prove più iconiche di questo esame, che ha una valenza scolastica e anche umana. Non solo divide gli studenti del liceo dall’approdo ai corsi universitari (almeno nella gran maggioranza dei casi), ma trasforma anche gli stessi giovani ragazzi in uomini. La prova si svolgerà nella giornata di mercoledì 21 giugno, con il primo test che può garantire fino a 20 punti per ogni singolo studente. I ragazzi si dovranno sedere al tavolo alle ore 8.30, avendo a disposizione 6 ore per completare il proprio compito d’italiano.

Le tracce d’italiano

I ragazzi potranno scegliere tra sette tracce, per svolgere la prima prova d’italiano della Maturità. Il tema che metteranno per scritto, verterà una tematica negli ambiti di artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. Improbabile quest’anno ritorni Giovanni Verga tra gli autori da analizzare, così come improbabile il bis di un discorso di Liliana Segre oppure un saggio sulle leggi razziali. Tali temi sono già usciti lo scorso anno, con il Governo che potrebbe cercare tematiche più fresche e meno ideologiche.

Le tracce papabili per il 2023

Vedendo i gusti di questo Governo, plausibile che una traccia possa riflettere sulla televisione e soprattutto sulla qualità dei programmi attuali. Papabile che all’interno delle tracce capiti Dante Alighieri, magari accompagnato anche da una seconda traccia sulle tematiche del “made in Italy” e i luoghi della cultura del nostro Paese. Non è da escludere una traccia su Pier Paolo Pasolini e un discorso di Papa Francesco.