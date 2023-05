Quando finisce la scuola a giugno 2023? Date Regione per Regione

Il mese di giugno è vicino, mancano ormai solamente due settimane. E questo, per gli studenti di tutta Italia significa soltanto una cosa: che la scuola si avvicina alla sua consueta chiusura estiva, che permetterà loro di dormire tutta la mattinata, godere del sole, dell’estate e di tutte le avventure che vorranno durante i focosi mesi che ci aspettano. Una notizia che fa ritornare alla mente i bei vecchi tempi andati anche a quelli che, come noi, continueranno ad avere un rapporto continuo con il proprio lavoro. Ad ogni modo, ecco in questo articolo tutte le informazioni e le date su quando finiranno le scuole per questo anno, regione per regione, continuate a scorrere verso il basso!

Quando finiscono le scuole a giugno 2023?

Con il mese di giugno, insomma, si decreta la fine anche di questo appena trascorso anno scolastico, ovviamente fatta eccezione per gli studenti che dovranno cimentarsi con gli esami di maturità 2023, così come per quelli che dovranno affrontare le prove di terza media. Ecco, nel dettaglio, quando finiranno le scuole nelle diverse regioni italiane: