Primo Giugno senz’acqua a Casal Palocco, lavori sulla condotta idrica: la manutenzione durerà 10 ore

Primo Giugno di fuoco a Casal Palocco, dove ACEA ATO 2 interromperà il flusso d’acqua nella zona per lavori sulla condotta idrica. Le manutenzioni sul sistema idrico della vasta area nell’entroterra del X Municipio, si svolgeranno nella giornata del Primo Giugno 2023. I lavori alla condotta partiranno intorno alle 8.30 della mattina, prolungandosi al massimo fino alle 18.30 dello stesso giorno.

Casal Palocco senz’acqua per lavori alla condotta idrica

La soluzione di interrompere il flusso dell’acqua nel quartiere, è stata una scelta urgente effettuata da ACEA ATO 2. Infatti, determinati lavori sul sistema idrico sono risultati essere “non più rimandabili”. I lavori interesseranno tutta la strada di viale Gorgia di Leontini, ovvero la principale arteria della zona e che racchiude, a ferro di cavallo, tutto il quartiere dell’entroterra lidense. Interessate da lavori, ovviamente, anche tutte le aree limitrofi alla famosa strada del quartiere Palocco.

I punti interessati dai lavori

I lavori idrici comunicati dall’ACEA ATO 2, interesseranno i tratti di viale Gorgia di Leontini tra gli incroci di via di Casal Palocco e via Pericle. Durante l’esecuzione dei lavori idrici, all’interno di case e ville ci sarà un forte calo della pressione dell’acqua, o addirittura, in alcuni casi, l’assenza di flusso dai rubinetti delle abitazioni.

L’autobotte con l’acqua potabile su viale Gorgia di Leontini

Per cercare di allentare i disagi per questi lavori, il Comune di Roma – insieme ad ACEA ATO 2 – metteranno a disposizione un autobotte con acqua potabile lungo la strada, che rifornirà in caso di necessità tutti i cittadini che lo richiedono. Si consiglia, comunque, di fare ampi rifornimenti di acqua il giorno prima dei lavori, così da evitare disagi per i contesti legati alle attività di igiene personale, il bere o quelle legate alla cucina di alimenti. Scorte che, soprattutto in questi momenti dove la temperatura tende a rialzarsi per il caldo, vengono sempre comode ed evitano problemi sia alle famiglie che i singoli residenti.