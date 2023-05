Fiumicino, doccia e shampoo nella fontana dell’aeroporto: turista ‘accaldato’ in slip davanti ai viaggiatori

Ormai il decoro a Roma e nel suo hinterland è diventato un optional. Lo sanno bene i romani, ma anche i turisti, che a quanto pare, se sprovvisti dei servizi essenziali, si arrangiano come possono. Come il ragazzo ripreso mentre, accaldato, dopo essersi spogliato ed essere rimasto in boxer (o costume?) si è immerso nella fontana dell’aeroporto intercontinentale Leonardo Da Vinci di Fiumicino, prima “vetrina” per chi arriva a Roma da altre città.

L’uomo, come se fosse a casa sua, ha preso uno shampoo-doccia e con questo si è insaponato prima i capelli, poi è passato alle gambe e al resto del corpo, sotto agli occhi allibiti dei turisti e dei romani che passavano in quel momento.

I sorrisi per chi lo riprendeva

Il ragazzo si è accorto di essere osservato e, addirittura, ripreso con il cellulare da alcuni passanti. Ma questo non lo ha fatto desistere da quello che è l’ennesimo sfregio ai beni comuni dei romani e degli italiani in genere. Anzi, ha guardato verso la persona che lo stava riprendendo, sfoggiando un sorriso, per poi proseguire con la sua opera di pulizia personale, come se quello fosse il suo bagno. Si è messo sotto uno dei getti della fontana per sciacquare via il sapone, poi, al termine, è uscito tranquillamente, come niente fosse.

Il video ovviamente è finito nella pagina social di Welcome to favelas, dove in tanti hanno commentato la scena. C’è chi ironizza con un “Anita Ekberg spostate”, ma perlopiù viene contestata è l’assenza di forze dell’ordine che facciano uscire dalla fontana l’uomo. “Tutti pronti a fare multe alle auto che superano i 15 minuti o che non sanno dove parcheggiare per non farsi “salassare”, ma nessuno che dice niente di fronte a queste cose. Da domani tutti a fare il bagno alla fontana di Fiumicino“, commentano.