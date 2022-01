Protesta No Vax a Roma, multato in hotel uno degli organizzatori: non aveva il Super Green Pass

Sembra un paradosso, eppure è successo davvero. Uno degli organizzatori della manifestazione che si terrà oggi pomeriggio a Roma contro il Green Pass, Francesco Orlando, detto «Cisco», è stato multato non appena arrivato nella capitale proprio perché non aveva la carta verde rafforzata, ovvero quella derivante dal vaccino o dalla guarigione post Covid.

Ma ecco cosa è successo. Orlando, non appena arrivato a Roma, si è recato in un hotel nei pressi di Ponte Mammolo. Lì è stato fatto registrare nonostante fosse in possesso del solo Green Pass base e non, come previsto dalle nuove regole in vigore dal 10 gennaio, di quello rafforzato. Ma, come era facile prevedere, sono arrivati i controlli da parte degli agenti della Divisione di polizia amministrativa della Questura, che hanno accertato la mancanza del documento.

Organizzatore della manifestazione in hotel senza Green Pass: multato

E’ quindi scattata la sanzione amministrativa di 400 euro. Sono poi stati controllati e sanzionati altri clienti provenienti da Verona, anche loro senza il Super Green Pass. E’ probabile che anche l’hotel possa essere oggetto di sanzioni per aver omesso i controlli sui clienti.

Malgrado la multa, Orlando si è successivamente recato insieme ad altri manifestanti in piazza, nei pressi della Bocca della Verità: si trattava di un preludio di quanto accadrà questo pomeriggio a piazza S. Giovanni. Sono stati affissi striscioni in difesa agli appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate, che possono lavorare solo se vaccinati. Soprattutto uno striscione è eloquente: «Eroi nazionali trattati come criminali».