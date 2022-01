Manifestazione a Roma contro il Green Pass: orario, strade chiuse e bus deviati oggi 15 gennaio 2022

Il Governo che corre ai ripari con nuove misure e restrizioni per arginare la diffusione del virus e i No Green Pass e i No Vax che non si fermano e continuano a protestare. A scendere in piazza, a urlare contro quella che da sempre definiscono una ‘dittatura sanitaria’. Quasi un leitmotiv, una scena che da mesi si ripete: il giorno prescelto per manifestare resta il sabato e proprio oggi nella Capitale (e non solo) saranno in tantissimi a far sentire il loro dissenso contro il nuovo Decreto, quello che ha introdotto l‘obbligo vaccinale per gli over 50 e ha esteso l’utilizzo della certificazione verde a diverse attività.

Manifestazione a Roma contro il Green Pass sabato 15 gennaio 2022: orari di bus e strade chiuse

Oggi, sabato 15 gennaio, nella Capitale è prevista una manifestazione dalle 14 alle 19.30 in piazza San Giovanni, una protesta organizzata dal Coordinamento piazze per promuovere la ‘verità e libertà per i diritti costituzionali umani’. Tutti i no vax e i no green pass (sono attese circa 5.000 persone) arriveranno a Roma e alzeranno la voce contro l’obbligo vaccinale e l’estensione del Super Green Pass, certificato ormai indispensabile per partecipare alla ‘vita sociale’. Obbligatorio sui mezzi di trasporto, al cinema, in teatro, nei ristoranti.

Come fa sapere Roma Mobilità, in occasione della protesta potrebbero esserci delle deviazioni o limitazioni per le linee 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590, 792. Non sono previste, almeno per il momento, chiusure stradali in quell’area.

No Green Pass a Ostia, Ladispoli, Latina e Civitavecchia sabato 15 gennaio 2022

Sui gruppi Telegram continuano a circolare le locandine con tutte le piazze dove, Regione per Regione, si svolgeranno le proteste. ‘Sabato 15 gennaio 2022, alle 16 con i forconi. Facciamo come in Kazakistan. Basta’ – si legge sulle chat, con l’invito a diffondere il più possibile il messaggio. Proteste che, molto probabilmente, non avranno come ‘sfondo’ solo la Capitale. Stando alla locandina, al grido di ‘basta dittatura’ i manifestanti scenderanno in piazza anche a Civitavecchia (in Piazza della Vita) e a Ladispoli (Piazza Rossellini). E ancora, a Ostia, dove come location è stata scelta Piazza Cesario Console, e a Latina, dove si manifesterà in Piazza del Popolo. Tutti con unico obiettivo: dire no alle restrizioni del Governo.