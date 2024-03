Pullman Flixbus finisce fuori strada e si ribalta: almeno cinque morti | Lo schianto in autostrada

Il pullman si sarebbe ribaltato, per cause ancora in corso di accertamento. Diversi i feriti, alcuni in gravi condizioni.

Il pullman viaggiava in direzione Monaco di Baviera e avrebbe dovuto arrivare a Lipsia intorno alle 10.

Pullman Flixbus si ribalta sull’autostrada

Almeno cinque persone sono morte nell’incidente in cui è rimasto coinvolto un pullman Flixbus. Lo schianto è avvenuto questa mattina in Germania, sull’autostrada A9 vicino a Lipsia. Nello schianto diverse persone sono rimaste ferite, come ha fatto sapere la polizia tedesca. Il Flixbus viaggiava tra Wiedemar e Schkeuditzer Kreuz in direzione Monaco e avrebbe dovuto fare scalo a Lipsia intorno alle 10. Lo riporta la Bild.

Auf der A9 bei Leipzig ist ein Reisebus aus #Berlin verunglückt. Der Unfall passierte zwischen Wiedemar und Schkeuditzer Kreuz. Die Autobahn ist in beide Richtungen voll gesperrt. Es gibt mehrere Tote und Verletzte. Regelmäßige Updates findet ihr hier https://t.co/8vt9SAr5pF pic.twitter.com/eBSP3eMJOW — rbb|24 (@rbb24) March 27, 2024

L’incidente di questa mattina arriva ad appena due giorni da un altro drammatico schianto, costato la vita a un ragazzo di 19 anni. Nella notte tra domenica e lunedì scorsi, un bus Flixbus è finito contro un cavalcavia tra Modena Sud e Valsamoggia. Il mezzo è finito contro il guardrail laterale e una parte della barriera antirumore è penetrata all’interno della corriera, uccidendo sul colpo un ragazzo di 19 anni, uno studente originario del Congo, arrivato in Italia per studiare.