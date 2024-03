Incidente mortale sull’A1, si schianta Flixbus: perde la vita un passeggero | Traffico in tilt

Incidente mortale sull’autostrada A1 nella notte. Perde la vita un passeggero di un Flixbus: il sinistro intorno alle 3.00. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Presente anche la Polstrada. Circolazione completamente bloccata.

Incidente mortale sull’A1, coinvolto un pullman Flixbus. Purtroppo nello schianto, avvenuto intorno alle 3.00 di stanotte lunedì 25 marzo 2024, è deceduta una persona che si trovava a bordo del mezzo. Il sinistro si è verificato tra Modena sud e Valsamoggia, all’altezza del km 174 in direzione sud. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenute le forze dell’ordine unitamente ai Vigili del Fuoco. Lunghissime le code nel tratto interessato dall’incidente. In fase di ricostruzione l’esatta dinamica del sinistro.

Si schianta Flixbus sulla A1: c’è una vittima

Al momento non si conoscono le generalità della persona deceduta nell’impatto. Sull’A1 è il secondo grave incidente nel giro di due giorni: sabato, lo ricordiamo, un autotreno si è capovolto finendo di traverso sulla carreggiata. In quel caso il sinistro si era verificato sempre lungo l’autostrada Milano Napoli tuttavia nel territorio della provincia di Frosinone, in corrispondenza del km 626.

Lunghissime le code formatesi a seguito dell’incidente con picchi di oltre 9km dato che il mezzo pesante ha completamente ostruito il transito sulla carreggiata. Stanotte invece, come visto, a rimanere coinvolto è stato un autobus della nota compagnia Flixbus. Si cerca di capire adesso se vi siano o meno altri feriti. Sul posto sta ancora operando la Polizia Stradale. Attesi a breve ulteriori aggiornamenti.