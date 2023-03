Quali sono i musei gratis a Roma domenica 2 aprile 2023? Eventi e mostre in programma

Musei a Roma. C’è una bellissima notizia per questo prossimo ed imminente fine settimana: al di là dei tanti eventi che normalmente contrassegnano la Capitale, occasioni imperdibili di svago e divertimento per tutta la famiglia e non solo, questa che verrà sarà anche la prima domenica del mese, il 2 aprile 2023. Il che significa solamente una cosa: sarà possibile per tutti visitare gratuitamente diversi musei e mostre della Capitale. Ma quali sono i Musei visitabili in modo assolutamente gratuito? Eccoli di seguito.

Musei gratis a Roma domenica 2 aprile 2023

La prossima domenica, 2 aprile 2023, sarà la prima domenica del mese. Inizia un nuovo mese, insomma, all’insegna anche di una nuova stagione, quella della Primavera che ha da poco fatto il suo ingresso. E di fatto, ecco che le giornate si allungano, e le temperature aumentano, anche se ci sarà bisogno di aspettare ancora qualche settimana per poterla vedere finalmente entrare a regime. Ad ogni modo, Primavera a parte, ecco che questa domenica ad aspettarci ci saranno anche i musei gratis a Roma. Vediamo insieme quelli più belli da poter visitare.

Musei Civici gratis a Roma la prima domenica del mese

Partiamo dai Musei Civici capitolini: l’entrata gratuita è prevista in ognuno di questi, così come in in alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo – in particolare dalle ore 9.30 alle ore 19 – e i mitici Fori Imperiali. I Musei Civici aperti sono:

Musei Capitolini;

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali;

Museo dell’Ara Pacis;

Centrale Montemartini;

Museo di Roma a Palazzo Braschi;

Museo di Roma in Trastevere;

Galleria d’Arte Moderna;

Musei di Villa Torlonia;

Serra Moresca di Villa Torlonia;

Museo Civico di Zoologia;

Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco;

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese;

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese;

Museo Napoleonico;

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina;

Museo di Casal de’ Pazzi;

Museo delle Mura;

Villa di Massenzio.

Musei Statali Gratis a Roma domenica 2 aprile 2023

Passiamo ora ai Musei Statali che saranno gratis per domenica prossima, 2 aprile 2023. Ecco, di seguito, alcuni dei più suggetivi, che potranno essere visitati senza pagare nessun biglietto d’entrata: