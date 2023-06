Quali sono le spiagge più belle vicino Roma? L’elenco completo

Finalmente, dopo un inizio alquanto piovoso ed incerto, la stagione estiva è arrivata. Mare, sole, relax, queste le parole chiavi del periodo. Ora, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non occorre andare tanto lontano per trascorrere una giornata all’insegna della tranquillità, comodamente sdraiati sotto l’ombrellone. Infatti, basta allontanarsi di qualche chilometro appena da Roma per scoprire delle spiagge fantastiche, location ad hoc per trascorrere un fine settimana con gli amici ma anche per un soggiorno con la famiglia. Ce ne sono davvero di bellissime, degli inaspettati angoli di paradiso, e in questo articolo ne abbiamo raccolte qualcuna per voi. Pronti a viaggiare insieme?

Quali sono le migliori spiagge del Lazio: l’elenco completo

Le spiagge più belle vicino Roma

Se è indubbio che il litorale laziale può vantare arenili meravigliosi ma anche aree naturalistiche di pregio e parchi protetti, vediamo adesso quali sono le spiagge vicino la Capitale da visitare almeno una volta. Disseminati qua e là lungo la costa, tra le spiagge maggiormente animate si segnalano quelle facenti parte del lido di Latina oppure quella di Terracina. Poco più a sud di quest’ultima cittadina ecco che ci si imbatte nel borgo di Sperlonga, suggestivo e caratteristico, i visitatori se ne innamoreranno a prima vista. Senz’altro meravigliosi gli arenili, anche la cittadina – con tanto di arroccato castello – merita una visita. Inoltre, le sue spiagge di sabbia fine si possono ammirare anche a bordo del kayak e un’escursione in canoa permette di apprezzarla a 360°. Ma non finisce certamente qui.

Le spiagge di Gaeta

A poca distanza da Sperlonga c’è un’altra cittadina degna di nota. Ci stiamo riferendo all’antica roccaforte di Gaeta, attualmente sede di una piccola base Nato, rinomata per la bellezza delle sue spiagge, l’incantevole Parco della Riviera d’Ulisse, il meraviglioso borgo medievale e Via dell’Indipendenza, stradine caratteristiche che incanteranno i visitatori. Per quel che riguarda le spiagge, si parte dal territorio di Serapo arrivando fino alla località di Sant’Agostino per passare, doverosamente, ad una location per certi versi maggiormente selvaggia ma ugualmente affascinante: la Spiaggia dell’Aeronauta, meglio conosciuta come i “Trecento Gradini”, per un soggiorno davvero indimenticabile.

Le isole e le baie

Spostiamoci invece adesso sulle meravigliose isole di Ponza e Ventotone, facilmente raggiungibili con il traghetto, senza tuttavia trascurare le baie comprese nel parco nazionale del Circeo le quali sono incorniciate da morbide dune e una vegetazione rigogliosa. L’acqua cristallina farà il resto, regalando ai visitatori un momento davvero magico.

L’elenco degli arenili

A seguire l’elenco delle spiagge più belle vicino Roma: