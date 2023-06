Quali sono le migliori spiagge del Lazio: l’elenco completo

Sono diverse le località di mare nel Lazio scelte dai turisti. Esiste una vera e propria ‘rosa’ di litorali che vengono scelti dai turisti per trascorrere le vacanze estive in suggestive località marine. Tra le più gettonate c’è sicuramente Sperlonga, famosa sicuramente per le sue singolari stradine bianche dipinte a calce, per le sue scalinate che regalano improvvisi scorci sul mare, ma non di meno per le spiagge sabbiose ampie e dorate, per le scogliere e le grotte oltre che per i resti romani.

Nel Golfo di Gaeta località suggestive nelle quali trascorrere giorni di mare

Anche Gaeta offre ai suoi visitatori uno scenario suggestivo sia sulla spiaggia dei 300 Gradini, sia sulla spiaggia di Serapo, in entrambi i casi caratterizzati da un arenile composto da una sabbia molto fine e dal mare limpido con un fondale facilmente visibile e, soprattutto, accessibile a tutti. Ma Gaeta che deve il suo nome a Caieta, la nutrice di Enea è anche ricca di storia da visitare e da scoprire. Restando sulla costa tirrenica sempre nell’affascinante golfo di Gaeta, si trova la splendida spiaggia dei Sassolini, nel Comune di Minturno. Una caletta immersa nel parco Riviera di Ulisse nel quale oltre a uno spettacolo della natura nel quale mare e colline si fondono in un connubio speciale è possibile godere di pace e tranquillità lontano dal caos cittadino.

La Bau Beach ha conquistato un posto nella ‘top ten’ delle località balneari preferite dai bagnanti

Salendo verso Roma, anzi Fiumicino, è stata allestita a Maccarese, la Bau Beach, la prima spiaggia italiana per cani liberi e felici. Una realtà creata per curare anche il benessere dei nostri amici a quattro zampe. La spiaggia ha conquistato un posto della top ten delle spiagge più visitate, perché consente a padroni e cani di vivere giornate di mare in tranquillità, insieme a persone che condividono lo stesso amore per gli animali.

Immancabile una capatina sulle Isole Pontine

Bisogna poi raggiungere le isole Pontine per trovare un altro spettacolo della natura. Si tratta di una delle spiagge più apprezzate di Ponza, Cala Fonte, dove è possibile immergersi in acque cristalline o godere a pieno delle bellezze della località concedendosi un giro in barca. Ma Ponza è anche tanto altro… Anche le Piscine Naturali sono, infatti, una località da visitare non solo per un’acqua limpidissima, ma anche per la presenza di grotte da visitare e scoprire, anche con i più piccini.