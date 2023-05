Bandiere blu 2023 nel Lazio, ecco quali sono le spiagge più belle: la lista completa

Le temperature non aiutano, il mese di maggio sembra quasi autunnale, ma come ogni anno, anche quest’anno, è stato pubblicato l’elenco delle spiagge più belle d’Italia. Lì dove sventola la bandiera blu, un riconoscimento importante e atteso che viene dato alle località e ai porti turistici incontaminati, sostenibili, tra acque pulite e piste ciclabili funzionali (ma non solo). E nel 2023 sono ben 226 le località italiane marine e lacustri, che sono entrate in questa lista privilegiata, che hanno ottenuto il ‘pass’ e possono vantare di essere Bandiera Blu. Per la qualità dell’ambiente, quindi, rispetto allo scorso anno, nel 2023 si registrano 16 località in più, con 17 nuovi ingressi. Nulla cambia, però, per il Lazio, dove sono state confermate 10 bandiere blu, proprio come è accaduto nel 2022.

Le bandiere blu 2023 nel Lazio

Sono 10, proprio come lo scorso anno, le località premiate e, quindi, bandiera blu 2023 nel Lazio. Lì dove a pochi passi dalla Capitale, ci si può rilassare su spiagge meravigliose, immergersi in acque pulite. La nostra Regione, infatti, ha spettacoli location, sprazzi di mare incontaminato. Ora accertati. Anzi, confermati.

Le spiagge più belle in provincia di Roma, Anzio è bandiera blu

Confermata, anche nel 2023, la bandiera blu per Anzio, sul litorale romano. Quattro le spiagge premiate:

Lido di Lavinio

Riviera di Levante

Riviera di Ponente

Tor Caldara.

Per la provincia di Roma, premiata anche la spiaggia di Trevignano Romano, quella di via della Rena che si affaccia sul lago di Bracciano.

Le spiagge più belle in provincia di Latina che hanno la bandiera blu 2023

Sventolano diverse bandiere blu in provincia di Latina, con il sud pontino che resta in cima alla classifica per le spiagge più belle, incontaminate, per le acque pulite. Ecco l’elenco completo:

Latina mare (Latina)

Lungomare – Sabaudia

Litorale – San Felice Circeo

Spiaggia di Levante e Ponente – Terracina

Spiaggia di Ponente (Torre Canneto- Rio Claro) a Fondi

Spiaggia Levante (Sant’Anastasia – Capratica) a Fondi

Spiaggia Arenauta – Gaeta

Spiaggia Ariana – Gaeta

Spiaggia di Sant’Agostino – Gaeta

Serapo – Gaeta

Spiaggia di Ponente – Minturno

Bazzano – Sperlonga

Lago Lungo – Sperlonga

Levante – Sperlonga

Ponente – Sperlonga.

Quali sono i requisiti per diventare Bandiera Blu

Non solo mare pulito e spiagge da sogno, per ottenere la bandiera blu i Comuni d’Italia devono rispettare altri criteri, che contribuiscono a garantire la massima vivibilità del territorio. Fondamentali, quindi, la depurazione delle acque reflue, la rete fognaria, la gestione dei rifiuti con particolare riferimento alla raccolta differenziata e ai rifiuti pericolosi, la regolamentazione del traffico veicolare anche attraverso la realizzazione di aree pedonali, piste ciclabili, parcheggi decentrati e bus-navetta. E ancora, tra i requisiti da rispettare la cura dell’arredo urbano, la sicurezza e i servizi in spiaggia, l’educazione ambientale e l’informazione, iniziative per la sostenibilità ambientale, la pesca professionale e il turismo inteso come corretto rapporto tra flusso turistico e ricettività. Criteri che nel 2023 ben 226 località marine e lacustri hanno rispettato, così da ottenere il prestigioso riconoscimento. Località che, come ha dichiarato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a FIPE/Confcommercio – “rappresentano un fattore importante per la crescita e la valorizzazione dei nostri territori”.