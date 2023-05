Elenco Bandiere blu 2023: quali sono e dove si trovano in Italia, la mappa (FOTO)

Ci sono 16 località in più rispetto allo scorso anno, con altri Comuni inseriti all’interno delle bandiere blu. Si tratta di un riconoscimento dato a quelle zone turistiche balneari che rispettano tutta una serie di requisiti circa la sostenibilità e la vivibilità del territorio a 360° durante la stagione balneare. La certificazione ricomprende anche tutte le zone lacustri, rivierasche nonché i porti. Vediamo dunque tutte le novità di quest’anno.

Elenco Bandiere Blu Italia 2023 Regione per Regione

In Italia, nel 2023, sono complessivamente 226 i Comuni premiati per un totale di 448 spiagge e 84 approdi turistici. L’assegnazione è gestita dalla Foundation for Enviromental Education (FEE) che da 47 anni assegna l’eco-certificazione ai Comuni che rispettano una serie di parametri in ottica di qualità delle acque e una gestione esemplare di sostenibilità ambientale. Accanto ad ogni Regione sono indicati gli ingressi rispetto allo scorso anno, indicati con il segno “+”, e le uscite dall’elenco, contraddistinte dal segno “-“.

Liguria: 34 (+2)

Puglia: 22 (+4)

Campania: 19 (+1)

Toscana: 19 (+1)

Calabria: 19 (+2)

Marche: 18 (+1)

Sardegna: 15

Abruzzo: 14

Sicilia: 11

Lazio: 10

Trentino: 10

Emilia Romagna: 9 (+1/-1)

Veneto: 9

Basilicata: 5

Piemonte: 5 (+2)

Friuli Venezia Giulia: 2

Lombardia: 3 (+2)

Molise: 2 (+1)

Bandiere Blu Italia 2023, la mappa interattiva

Sul sito della Fondazione è disponibile la mappa con l’elenco e la posizione geografica esatta delle bandiere blu in tutti gli Stati coinvolti. Dando uno sguardo ad esempio alle spiagge del Lazio, troviamo ad esempio il lido nonché riserva naturale di Tor Caldara e il lido di Lavinio (entrambe ad Anzio), oppure il Circeo (ma ci sono anche i lungomari di Latina e Sabaudia) fino ad arrivare a Sperlonga. In Sardegna, tra le altre, c’è Sassari, Porto Ferro, l’area de La Maddalena e Porto Rotondo.

Clicca qui per la mappa interattiva (è possibile digitare anche un indirizzo preciso)