Il “mare più bello” del Lazio secondo Legambiente: ecco le migliori località, la classifica

Dopo le bandiere blu 2023 un altro interessante report sul nostro mare è stato presentato nella giornata di oggi da Legambiente. Si tratta dell’attesa guida al “Mare più Bello“, realizzata di concerto con il Touring Club italiano. Ogni località marittima, ma spazio è stato dato anche ai laghi, ha ricevuto un certo numero di “vele”, ovvero l’unità di misura stabilita per premiare le zone più virtuose anche da punto di vista della sostenibilità. E per la Regione Lazio, sebbene nessuno abbia ricevuto il punteggio massimo (pari a 5), in testa troviamo Ventotene. Ma ecco la classifica completa.

La guida al mare più bello del Lazio 2023



La Guida Blu, giunta alla ventitreesima edizione, premia le migliori località costiere di mare e di lago. Per le prime, come detto, nel Lazio non c’è alcuna località ad aver conquistato le 5 vele, con la valutazione più alta che è stata ottenuta da Ventotene con 4 vele. A scendere troviamo Sabaudia e Sperlonga ad esempio mentre non hanno superato le due vele Anzio e Terracina. Di seguito tutti i risultati.

Le Vele nel Mare del Lazio 2023, la classifica

4 vele : Ventotene 3 vele : Sabaudia, Montalto di Castro, Sperlonga, Tarquinia, San Felice Circeo, Formia, Minturno, Ponza, Santa Marinella, Gaeta 2 vele : Terracina, Anzio, Ostia

Le Vele nei Laghi del Lazio 2023

Questa invece la graduatoria per le località di lago:



4 Vele: Bolsena (Lago di Bolsena), Trevignano Romano (Lago di Bracciano), Anguillara Sabazia (Lago di Martignano) 3 Vele: Castel di Tora (Lago del Turano), Montefiascone (Lago di Bolsena), Capodimonte (Lago di Bolsena), Bracciano (Lago di Bracciano), Anguillara Sabazia (Lago di Bracciano) 2 Vele: Paganico Sabino (Lago del Turano), Castel Gandolfo (Lago di Albano), Caprarola (Lago di Vico)

La classifica Guida Blu Lazio 2023, i criteri di punteggio

La guida passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili. “La nostra Guida “Il Mare più Bello” oltre ad essere un vero e proprio album fotografico delle bellezze e ricchezze territoriali del nostro Paese che hanno applicato buone pratiche, può essere paragonata ad un faro in un porto – ha dichiarato durante la conferenza stampa, Stefano Ciafani Presidente Legambiente nazionale – un vero e proprio punto di riferimento cui amministrazioni pubbliche, stakeholder privati e cittadini possono e devono rivolgersi per applicare rispettivamente nuove forme di gestione di questi territori e nuove forme di fare turismo. Oltre a premiare le località dalle performance ambientali più alte, chiediamo a tutte le amministrazioni e le collettività locali, di cambiare passo verso la transizione ecologica anche nella proposta balneare. E lo facciamo anche per i tanti e meravigliosi laghi del Lazio, in continua crescita nella ricettività e dove la sostenibilità nella proposta turistica sia chiave imprescindibile, di fronte ad ecosistemi delicati quanto preziosi”.