Rapina a Ostia: il titolare di un B&B vede i ladri, li insegue e li fa arrestare

Il titolare del B&B a Ostia, in via Ottavio, è stato sicuramente l’esempio di cosa vuol dire avere coraggio e rimanere lucidi in una situazione in cui la mente è messa a dura prova. Il proprietario immediatamente dopo aver beccato i ladri all’interno della struttura, senza pensarci due volte, li ha inseguiti. Scappando, sono stati presi dai Carabinieri e il loro furto non è sicuramente andato a buon fine, anzi.

Questa volta sono i ladri a scappare

Di solito nel momento in cui ci si accorge che dei ladri stanno per svaligiare un intero negozio, impulsivamente, a volte la prima reazione è quella di scappare. Ma non in questa storia. Il proprietario infatti, ha ribaltato il racconto. A scappare sono stati proprio i ladri, senza niente, inseguiti dal proprietario. L’imprenditore si è accorto che i tre sudamericani, di cui due minorenni, avevano un che fare sospetto. Tenevano una borsa piena di arnesi utili per lo scasso, che però non ha mai avuto inizio. Grazie all’atto di coraggio dell’uomo, sono stati fermati e presi dai Carabinieri all’altezza di Lido Centro.

