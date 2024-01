Renato Zero in concerto a Roma: sei date da non perdere

Renato Zero torna in concerto a Roma dopo l’evento al Circo Massimo: le date evento da non perdere. Il cantautore compone il suo Autoritratto.

Renato Zero torna sul palco. Questo è il proposito più bello per il 2024. Una scelta che il cantautore fa per ammaliare i fan, ma anche per mettersi alla prova ulteriormente. La sfida vinta – sul piano del riscontro e sotto il profilo economico – con 070 è la dimostrazione che Fiacchini ha ancora tanto da dare alla musica italiana. Una certezza che, però, porta l’artista a interrogarsi sempre su cosa proporre.

La forza di Zero, come impone il nome d’arte, è proprio quella di reinventarsi ogni volta. Quello che intende fare ancora, ma stavolta senza sconti o filtri, grazie ad Autoritratto. Presentato l’8 dicembre scorso, una “concezione” (data scelta non a caso) diversa dal solito. Una “mappa musicale” del suo essere plasmato a immagine e somiglianza del futuro. Un artista maturo, Zero, e in grado di fare i conti con le possibilità che la vita continua a offrirgli, a cui reagisce al meglio. Ispirazione e intimità. C’è tutto nel nuovo album del cantautore romano che, in questa occasione, si scava dentro come probabilmente non ha mai fatto nel passato recente.

Renato Zero, il suo Autoritratto in musica: le nuove date

I concerti servono proprio a sottolineare questo: gli eventi – nella prossima primavera – servono proprio a questo. Mostrare agli affezionati questo percorso di “analisi interiore” messo in musica, per confermare che non c’è un’età per sentirsi arrivati. Semmai Renato Zero, stavolta, è consapevole. Questa maturità prende forma attraverso 13 brani che sono un mosaico in costante divenire. Pieno di suggestioni e cicatrici metabolizzate. Da qui il nome “Autoritratto”.

La tecnica è la solita: un mix tra ballata e componimento, con qualche riferimento alla post-modernità. Orchestra protagonista e ampio spazio alla messinscena: musica e teatro in un perfetto mix che non annoia, ma coinvolge. Questo vuol dire che la dimensione stadio era eccessivamente castrante, allora Tattica – che ha prodotto gli eventi più recenti – pensa a una sequenza di date nei palazzetti. Inizia a Firenze, precisamente il 2-3-5-6 marzo, per poi tornare a Roma il 13-14-16-17-20-21. Rispettivamente al Mandela Forum e al Palazzo dello Sport.

Una primavera in musica che aprirà le porte alla bella stagione, in attesa di altre entusiasmanti possibilità che si presenteranno. Zero è in piena evoluzione e, nonostante l’anagrafe o magari soprattutto per quella, non si è stancato di scoprire e scoprirsi a livello emotivo. In musica, poi, viene tutto facile: a patto che l’artisticità continui a farla da padrone. L’unica variabile in grado di tenere a bada un elemento istrionico e senza tempo come lui.