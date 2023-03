Renato Zero, nuova data a Roma per lo show “Zero a Zero” – Una sfida in musica”:LaLa ecco dove

Il tour nei palasport “Zero a Zero” – Una sfida in musica” si arricchirà di una tappa, regalando tante emozioni in musica ai fan del celebre Renato Zero. La tournée del cantante sta registrando un’ampia udienza di pubblico, basti pensare che i quattro appuntamenti avvenuti nella città di Firenze sono stati tutti sold out, tutto esaurito anche per lo show a Conegliano. Ed ora, una nuova tappa è prevista nella Capitale, dove gli appuntamenti con la tournée dell’amato cantante passano a 5.

Il tour di Renato Zero: “Zero a Zero” – Una sfida in musica”

Tappa dopo tappa, il tour di Renato Zero sta registrando il tutto esaurito, a testimonianza di quanto l’artista sia benvoluto dal pubblico che non vede l’ora di acclamarlo e di emozionarsi sotto i colpi della sue indimenticabili canzoni. Artista poliedrico, Zero ha segnato un pezzo della musica italiana che resterà per sempre di difficile imitazione. Il tour nei palasport che attualmente lo vede protagonista è prodotto da Tattica e sta registrando un successo dietro l’altro! Sold out le quattro date fiorentine, così come lo show a Conegliano, adesso è invece la volta di Torino, Mantova, Bologna, Pesaro, Milano, Livorno, Eboli e Roma. Città che si preparano ad accogliere la sfida, tutta a colpi di musica, tra Renato & Zero. Insomma, le emozioni sono certamente garantite! Ora a coronare la gioia dei suoi numerosi fan che non hanno mai smesso di sostenerlo, nonché di abbracciare con entusiasmo la portata rivoluzionaria delle sue esibizioni, si aggiunge il nuovo appuntamento previsto nella Città Eterna.

La nuova data a Roma

L’annuncio della nuova data nella Capitale è stato fatto da zero oggi, venerdì 17 marzo, e così gli appuntamenti con la torunée dell’artista “Zero a Zero” – Una sfida in musica” diventano cinque. Nella fattispecie, la data extra a Roma è prevista per il prossimo 4 maggio 2023 al Palazzo dello Sport ed anche il questa circostanza Renato Zero saprà come far divertire ma anche emozionare il proprio pubblico regalando loro, come sempre, un momento davvero unico ed inimitabile. Le emozioni sono assicurate!