Roma, 13enne in fuga con uno scooter rubato non si ferma all’alt: scatta l’inseguimento

In fuga nella notte a bordo di un motorino rubato: questo è quello che ha fatto un 13enne in via Casal de Pazzi. Erano circa le 22 di ieri sera, lunedì 7 marzo 2022. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno intimato l’alt al veicolo, ma il ragazzo non si è fermato, anzi, si è dato alla fuga.

13enne in fuga, inseguito dai carabinieri

I militai lo hanno così inseguito e bloccato, scoprendo che alla guida c’era un ragazzino di 13 anni. Il motorino risultava esser stato rubato il giorno prima, ovvero il 6 marzo 2022. Il ragazzo non è imputabile in quanto minorenne così è stato riaffidato ai genitori, mentre il motorino è stato sequestrato e restituito al legittimo proprietario.

(Foto di repertorio)