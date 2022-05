Roma, 15enne in sella allo scooter rubato: fermato e riaffidato ai genitori

Era in compagnia di un suo amico nei pressi del centro commerciale Casetta Matteri in sella ad uno scooter senza targa. Così i Carabinieri hanno deciso di fermarlo per effettuare una verifica. E dagli accertamenti è emerso che il ciclomotore era stato denunciato rubato qualche ora prima. I Militari, a quel punto, come da prassi hanno provveduto a denunciare il ragazzino, romano, di soli 15 anni, per poi riaffidarlo ai genitori. E’ successo lo scorso pomeriggio in Via dei Sampieri.

